Festival Gastronomia das Ilhas incentiva turismo da cidade pela culinária

Pratos típicos da região estão no cardápio do Festival Gastronomia das Ilhas, evento inédito que vai reunir 13 restaurantes localizados na Ilha do Combu, em frente a capital, neste sábado (23) e domingo (24), das 8h30 às 17h. Os estabelecimentos participantes criaram um menu exclusivo para o evento composto por entrada, prato principal e sobremesa e que serão comercializados durante o festival ao preço individual de R$ 59,90.

O evento é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), em parceria com a Belemtur e Universidade da Amazônia (Unama) com o intuito de promover a gastronomia paraense e o turismo da ilha de forma sustentável.

“Além de firmar parcerias com entidades públicas e privadas, ofertar cursos e oficinas na área da gastronomia para moradores da ilha e donos de restaurantes, criar a consciência de preservação ambiental e valorizar a cultura regional” explica a assessora da Diretoria de Desenvolvimento e Negócios da Codem (DDN), Mayra Proença, integrante da Comissão organizadora do Festival.

Para facilitar a participação do público no festival, serão colocados cerca de 30 barcos exclusivos com embarque e desembarque no terminal hidroviário Ruy Barata, na Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, com as rotas dos restaurantes participantes e cardápio. “Com a divulgação nas redes sociais, mídias digitais e mídias tradicionais, a expectativa é de que o evento fomente a retomada econômica na Ilha do Combú, atraindo participantes para prestigiar a culinária regional, observando as medidas de prevenção ao Covid 19”, acrescenta.

De acordo com ela, a curadoria dos estabelecimentos participantes não obedeceu a critérios específicos. “Todos os restaurantes da ilha foram convidados a participar do evento, permanecendo os que criaram menu exclusivo e criativo para o evento, utilizando insumos regionais, e que participaram de capacitações e treinamentos para valorizar o atendimento ao público na ilha”, destaca.

A assessora ressalta que desde 2015, Belém detém o Selo de Rede de Cidades Criativas da Gastronomia, concedido pela Unesco e tornando-se referência mundial em gastronomia, passando a integrar uma rede de cidades que buscam desenvolver esse setor de forma sustentável e justa. “Com esse entendimento, a gastronomia torna-se uma ferramenta essencial dentro das políticas públicas do município e compõem um conjunto de ações para fomento à gastronomia e ao turismo. Por isso, o Festival de Gastronomia das Ilhas ocupa uma importante estratégia como ação como instrumento de políticas de geração de renda e turismo para nossa cidade, se consolidando em 2021 e já faz parte do calendário de eventos de Belém”, avalia.

O diretor-presidente da Codem, Lélio Costa destacou que o festival tem como foco central valorizar a culinária local e, ao mesmo tempo, ofertar pratos especiais a preços mais em conta. “Teremos um cardápio mais variado e completo com o melhor da gastronomia paraense a um valor acessível para todos os públicos que buscam conhecer e experimentar nossa culinária de alto padrão e reconhecido internacionalmente”, ressaltou.

Agende-se:

Festival Gastronomia das ilhas - Combu. Nos dias 23 e 24 de outubro, das 8h30 às 17h. Embarque no Terminal Hidroviário Ruy Barata, localizado na praça Princesa Isabel, com bilhetes vendidos a R$20, incluindo ida e volta.