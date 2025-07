Festival de Vitória: curta ‘Carne Fresca’ leva Lobisomem ao Carnaval e aposta em desejo e suspense

O 32º Festival de Cinema de Vitória (FCV) segue movimentando a cena audiovisual brasileira até a próxima quinta-feira (24). Com início no último dia 19, o evento reúne exibições de quase 100 filmes, entre longas e curtas-metragens, além de promover debates, sessões especiais e homenagens a nomes importantes da cultura nacional, como Ney Matogrosso e Veronica Gomes.

VEJA MAIS

Ao todo, 90 produções foram selecionadas para as 11 Mostras Competitivas do festival, sendo 85 curtas e cinco longas. Os filmes apresentam um panorama atual da produção cinematográfica brasileira, com trabalhos realizados em 2024 e 2025, e exploram diferentes gêneros e narrativas sobre o país. As exibições ocorrem nas salas Marien Calixte e Cariê Lindenberg, durante a tarde, e à noite no Teatro Glória, todos localizados no Sesc Glória, com entrada gratuita.

Entre os destaques da Mostra Competitiva de Curtas está “Carne Fresca”, produção carioca dirigida por Giovani Barros. O curta revisita a clássica lenda do lobisomem, ambientando-a em meio à efervescência do Carnaval do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao colunista, jornalista e apresentador do videocast “Marangueirosamente”, do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto, o diretor falou sobre a proposta inusitada da obra. “É um filme que acompanha um lobisomem homossexual que vai para o Carnaval carioca”, explicou Giovani.

“Ali ele encontra uma nova presa. A gente acompanha esses dois personagens se conhecendo e a possibilidade de um romance surgindo, embora reste a dúvida se essa nova presa vai sobreviver ou não”, continuou o cineasta.

Segundo o diretor, a escolha do cenário foi fundamental para o tom fantástico da narrativa. “Quando pensamos em fazer esse filme, a ideia era trazer o lobisomem para um lugar onde tudo pudesse acontecer. O Carnaval carioca surgiu naturalmente como esse espaço mágico em que as regras se invertem, onde as pessoas podem ser quem quiserem. Nada mais propício para um personagem como esse do que no meio dessa festa”, afirmou.

“Carne Fresca” tem como protagonistas os atores Erom Cordeiro e Matheus Macena. A sinopse apresenta Saulo, interpretado por Cordeiro, que mergulha nas farras do Carnaval e revive os riscos de uma nova paixão ao conhecer Gustavo, um jovem bailarino vivido por Macena - possível última caça de um lobisomem cansado.

Os filmes participantes disputam o Troféu Vitória, símbolo máximo do festival. A premiação é definida tanto pelo Júri Técnico, composto por especialistas do setor audiovisual, quanto pelo Júri Popular, formado pelos espectadores que votam nos filmes ao final de cada sessão.

A cobertura completa do Festival de Cinema de Vitória pode ser acompanhada por meio dos conteúdos exclusivos produzidos por Ismaelino Pinto para o Grupo Liberal.