Diretor de ‘Centro Ilusão’, Pedro Diógenes, conversou com Ismaelino Pinto

No estado do Espírito Santo, desde o último dia 19 de julho, está acontecendo o 32° Festival de Cinema de Vitória. O evento deste ano está tendo a exibição de diversas produções brasileiras, além de homenagens ao cantor, dançarino e ator Ney Matogrosso e a atriz Veronica Gomes. A cobertura da programação está sendo feita pelo crítico de cinema e jornalista Ismaelino Pinto, que conversou com o diretor de “Centro Ilusão”, um longa-metragem cearense que conta a história de dois artistas de diferentes gerações do cenário musical.

A tela de cinema do festival que acontece na capital do Espírito Santo terá a presença de diversas produções antes do seu encerramento. Uma delas é a exibição de “Centro Ilusão”, que concorre na categoria longa-metragem e acompanha a história de Tuca e Kaio, dois músicos que se conhecem durante uma audição de um importante e concorrido laboratório musical e vivem momentos distintos em suas carreiras, além de serem de diferentes gerações da música.

VEJA MAIS

“O filme ‘Centro Ilusão’ é uma obra que mistura coisas, tem um lado realista, muito concreto. Mas também tem um lado mais ligado à fantasia e ao sublime. Então a produção é a mistura dessas duas coisas: algo mais realista, como o centro da cidade de Fortaleza e algo mais fantasioso, que é a ilusão. O nome traz essas duas coisas que o filme tem”, explica o diretor Pedro Diógenes.

O longa-metragem, tem o formato de musical e busca transmitir as vivências do povo cearense e a sua cultura regional. “São artistas cearenses, músicas cearenses e uma produção toda filmada no centro de Fortaleza. Tudo isso faz ter uma característica única dos nossos sotaques, das nossas canções, dos nossos dramas e da nossa cidade. Então é um filme que tenta de uma maneira simples trazer um pouco do Ceará e de Fortaleza pro cinema”, destaca o diretor.