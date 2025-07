Festival de Cinema de Vitória (ES) celebra produção nacional, Ney Matogrosso e Verônica Gomes

Um dos mais importantes eventos do cinema nacional vai começar neste final de semana. É o 32º Festival de Cinema de Vitória, capital capixaba, que faz história a partir deste sábado (19), com uma janela de filmes brasileiros (inclusive, do norte do país) e, entre outras atrações, homenagem ao cantor, compositor, dançarino, ator, iluminador Ney Matogrosso e a atriz Veronica Gomes. Quem vai estar no festival é o crítico de Cinema Ismaelino Pinto, apresentador do programa "Mangueirosamente", do Grupo Liberal. Ele vai garantir a cobertura exclusiva para o público do Grupo Liberal, formado por pessoas interessadas em tudo o que acontece nesse momento importante do cinema brasileiro. Os promotores do 32º Festival de Cinema de Vitória são a Galpão Produções e o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA). Confira a programação em: https://festivaldevitoria.com.br/32fv/.

"Este é o festival que ocorre no meio do ano e funciona como um marcador da produção audiovisual tanto do primeiro semestre quanto do segundo semestre. Então, no calendário dos festivais, ele acontece justamente para demarcar. Ele acaba agregando produções independentes que não entraram em outros festivais no primeiro semestre, e elas começam agora uma carreira de festivais, a partir do Festival de Vitória", diz Ismaelino. Vitória (ES) é um pólo audiovisual muito forte, por se situar na área formada por Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro e, assim, trazer para si esse movimento de produções com uma identidade própria, com uma cara bem capixaba, como salienta o crítico de Cinema.

Sobre a homenagem a Ney Matogrosso, Ismaelino Pinto destaca: "O Ney Matogrosso é uma figura que agora se fala de cinema, se fala de Ney Matogrosso. Não que o Ney Matogrosso não tivesse ligação com o cinema. O Ney já foi ator de vários filmes, já fez várias participações em filmes, e, inclusive, um dos fimes do festival em Vitória vai ser um filme protagonizado por ele, um filme da Helena Ignez, uma refilmagem 'O Bandido da Luz Vermelha', o célebre filme do chamado cinema marginal brasileiro". O enfoque dado a Ney Matogrosso no cinema, como diz Ismaelino Pinto, se dá em função do sucesso da cinebiografia desse artista. No caso, o filme "Homem com H', de Esmir Filho.

Ismaelino tem mais de 30 anos de cobertura de festivais de cinema pelo Brasil. Na próxima edição do Festival de Gramado (RS), ele vai completar 31 anos dessa atividade no evento. Ele chegou a ganhar dois prêmios como videomaker no Festival de Vitória (ainda como Vitória Cine e Vídeo). Este ano, o evento conta com 90 filmes, sendo 85 curtas e cinco longas-metragens. Vinte e oito produções são do próprio Estado do Espírito Santo.

Ismaelino Pinto e Lázaro Ramos, ator homenageado no Festival de Cinema de Vitória em 2024 (Foto: Acervo Pessoal)

O festival se estenderá até 24 de julho, no Sesc Glória e Hub ES+, no Centro Histórico de Vitória, e no Hotel Senac Ilha do Boi. Entre outras atrações, o público vai conferir a 14ª Mostra Foco Capixaba, a 15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, a 15ª Mostra Quatro Estações, a 10ª Mostra Mulheres no Cinema, a 7ª Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico, 10ª Mostra Cinema e Negritude, a 19ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e a 8ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental.

Reconhecimento

O festival prestará homenagens a duas pessoas vinculadas ao cinema: o cantor e ator Ney Matogrosso e a atriz Verônica Gomes. Ney receberá o Troféu Vitória por sua contribuição ao cinema brasileiro - antes de ser cantor, ele fez teatro e sempre se imaginou atuando na chamada Sétima Arte. Em 1988, Ney atuou em "Sonho de Valsa", filme da trilogia de Ana Carolina iniciada com "Mar de Rosas" e sequenciada com "Das Tripas Coração".

Com 50 anos de carreira artística, Ney também atuou no filme "Caramujo Flor", de Joel Pizzini, que anos depois faria um retrato desse artista, intitulado "Olho Nu", de 2012. Pizzini produziria a animação "O Menino que Engoliu o Sol", de Patrícia Alves Dias. Trata-se de uma recriação de livro de Ricardo Câmara, a partir da infância nômade de Ney Matogrosso, que atuou em quase 20 curtas, médias e longas-metragens. Ney receberá o troféu no festival, em 24 de julho, quando será projetado, às 19h, no Teatro Glória (Sesc Glória), o longa ficcional "Luz nas Trevas - A Volta do Bandido da Luz Vermelha" , de Helena Ignez e Ícaro Martins. Nesse filme, Ney Matogrosso interpreta o bandido sganzerliano.

A capixaba Verônica Gomes, atriz, diretora, produtora e militante de causas culturais, será homenageada no festival. Com 40 anos de atuação artística, Verônica notabilizou-se no longa "Os Primeiros Soldados", de Rodrigo de Oliveira (2022), em "Margeado", de Diego Zon, ainda inédito no circuito comercial. Esse filme será apresentado em sessão hors concours, neste sábado, no Cine Teatro Sesc Glória. Verônica e Ney terão suas vidas narradas na publicação "Caderno do Homenageado", a cargo do próprio festival.