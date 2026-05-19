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Festival de Parintins vai além da arena e terá ativações para o público em 2026

Ações de beleza, espaços temáticos, brindes e produtos inspirados nos bois passam a integrar a experiência dos visitantes durante o festival

O Liberal
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Nada como respeitar a rivalidade entre os bois e fazer embalagens vermelhas e azuis (Divulgação)

Festival de Parintins 2026 contará com ativações voltadas ao público dentro e fora do Bumbódromo durante os dias da festa. As ações incluem experiências de beleza, distribuição de brindes, espaços temáticos e produtos inspirados nos bois Caprichoso e Garantido.

Pelo segundo ano consecutivo, a Natura será patrocinadora oficial de beleza do festival e anunciou uma programação de ativações durante o evento. Segundo a empresa, as ações ocorrerão em Manaus e em Parintins, incluindo experiências imersivas, blitz de maquiagem, distribuição de amostras de produtos e ambientação temática em lojas físicas no Amazonas.

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As atividades começam antes da abertura oficial do festival, durante os ensaios dos bois em Manaus. Nos eventos, o público poderá participar de experimentações de maquiagem inspiradas nos bois e receber amostras de produtos da linha Natura Ekos Cupuaçu.

Ativações ocorrerão dentro e fora do Bumbódromo

Durante os dias 26, 27 e 28 de junho, a programação inclui ações em diferentes pontos de Parintins. Entre elas estão distribuição de brindes nas arquibancadas, blitz de beleza para retoques de maquiagem e ações voltadas à proteção solar para o público que circula pela ilha. A empresa também informou que trabalhadores dos bois receberão produtos de proteção solar durante a preparação do festival.

Além das ações na arena, quinze lojas físicas da marca no Amazonas terão ambientação temática inspirada no Festival de Parintins. Algumas unidades também contarão com experiências interativas e distribuição de itens colecionáveis.

Produtos inspirados nos bois terão edição especial

A linha Natura Ekos Cupuaçu ganhará embalagens temáticas inspiradas nos bois Garantido e Caprichoso. Segundo a empresa, os produtos terão edições colecionáveis com elementos visuais relacionados aos dois bois do festival.

Os itens personalizados incluem versões da polpa hidratante para mãos e do frescor da linha Ekos Cupuaçu.

Isabelle Nogueira e Marciele Albuquerque renovam parceria

A Natura também confirmou a renovação da parceria com as cunhãs-porangas Isabelle Nogueira, do Garantido, e Marciele Albuquerque, do Caprichoso, durante o Festival de Parintins 2026.

image Marcielle e Izabele ()

As duas participarão das ativações da marca e de conteúdos nas redes sociais relacionados ao festival. Isabelle ganhou projeção nacional após participação no Big Brother Brasil 24. Já Marciele Albuquerque participou do BBB 26 antes de retomar a agenda ligada ao Boi Caprichoso. Segundo a empresa, criadores de conteúdo da região Norte também participarão das ações digitais previstas para o festival.

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