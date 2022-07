Festival de música autoral agita Belém neste final de semana

A segunda edição do Festival Tipiti ocorre no espaço cultural Mazé, na travessa Padre Eutíquio, em Belém, no próximo final de semana, dias 1 e 2 de julho. A programação inclui apresentação de dez bandas autorais, de estilos musicais variados, como carimbó, reggae, rock e batucada, e dois DJs, além de feira de empreendedores e flash tattoo.

Floramor, Aroma Verde, Juca Culatra, Brea Soul, Aves Lunares, Lauvaite Penoso, Tamboiara da Amazônia, Pisada Cabocla, Bando Mastodontes e Nação Ogan se apresentam nos dois dias de festa. Os artistas são, em sua maioria, parceiros do espaço cultural Mazé, onde funciona um estúdio de gravação, utilizado pelos músicos para ensaiar e gravar discos e músicas.

“O objetivo do nosso festival é promover encontro entre os artistas amigos do espaço Mazé. Muitos deles gravaram o disco ou ensaiam aqui e, agora, no palco do festival, a gente quer realizar essa celebração à música autoral paraense. A maioria dessas bandas lançou material recente ou está em fase de preparação, e, no Tipiti, a gente vai ver eles interagindo em apresentações únicas”, diz Pedro Villanueva, organizador do evento e proprietário do espaço.

Um dos encontros que o Festival Tipiti deve promover é o do Bando Mastodontes com a Nação Ogã. Os dois grupos têm musicalidade marcada pela forte presença da percussão. “É uma das maiores expectativas para a noite. Costumamos nos reunir com o Nação Ogan, em uma parceria onde cantamos duas músicas deles e eles cantam duas músicas nossas. São mais de 20 pessoas no palco colocando tudo para tremer. É sempre muito divertido”, conta Jimi Brito, guitarrista do Bando Mastodontes, que acaba de voltar de uma turnê na região sudeste do país para divulgar o recente lançamento “Ciranda Celestial”.

Tamboiara da Amazônia também se apresenta na programação. Música, ancestralidade e feminismo. O grupo percussivo formado por mulheres se inspira nas lendas e contos da região Amazônica. “Nossa expectativa para esse festival é muito grande porque nós vamos nos apresentar junto a outros grupos aqui de Belém. O Festival Tipiti já era um desejo nosso e agora vai se concretizar. Nós estamos muito ansiosos para fazermos muito carimbó feminino, muito som, muita música para todo mundo dançar”, destaca Mayara Coimbra, vocalista do Tamboiara.

A primeira edição do Festival Tipiti ocorreu em janeiro de 2020, antes da pandemia da covid-19, em Alter do Chão, Santarém. Agora, exigindo comprovante de vacinação, o espaço Mazé espera reunir os fãs da música autoral paraense. “Queremos celebrar a volta das interações com o público. Após um período de afastamento dos palcos por conta da pandemia, chega a hora de nos reunirmos novamente”, comemora Pedro.

Além de música, vai ter a feira da Mazé, que é uma área para quatro expositores do empreendedorismo criativo exporem suas artes, e espaço flash Tattoo, com dois tatuadores.

A programação do dia 1º e do dia 2 começa a partir das 18h. Os ingressos custam R$ 20.