Bando Mastodontes lança álbum de estreia 'Ciranda Celestial"

Nesta sexta-feira, 22, o Bando Mastodontes lança o seu primeiro álbum 'Ciranda Celestial", em todas as plataformas digitais. A obra revela uma Amazônia ancestral, preta e indígena, de ritos e cura, com combinação de batuque, sons progressivos e cultura popular.

“Ciranda Celestial” tem dez faixas e conta com as participações da escritora Paloma Amorim; Zélia Amador, um dos mais relevantes nomes do ativismo preto na América Latina; Trio Manari, Banda Nação Ogan; Mansu Nangetu, terreiro de candomblé angola que é referência regional e nacional na cultura religiosa afro-amazônica (representado na obra por Mametu Nangetu, Tata Kamungeji e Tata Kalepensi); e Edimar Silva, contramestre de capoeira angola nas percussões.

VEJA MAIS

“Nosso canto-oração mergulha nas mitologias de matriz africana, tocamos em espaços do campo do sagrado para muitos povos e pessoas, portanto devemos respeito e com muita humildade vamos pedindo licença para bater nossos tambores. Colocar o orixá na ‘pista’ para nós é uma forma de combater a intolerância religiosa vigente no nosso país. Acreditamos que a energia que cada orixá conduz e carrega deve se fazer presente em nosso cotidiano, não queremos converter ninguém, mas pretendemos com nosso trabalho compartilhar da beleza e da força que cada orixá traz para as nossas vidas, saldar nossa ancestralidade tem a ver com perfurar esses espaços onde a intolerância religiosa é vigente, pode até ser que o ouvinte por alguns momentos não entenda exatamente sobre o que estamos cantando, mas para nós o importante é que ele se sinta convidado a entrar em frequência com essas energias, e quiça, ao nos ouvir, que busque e pesquise minuciosamente o que estamos a enunciar”, explicou Luciano Lira que é responsável pelo violão, voz e composição do Bando Mastodontes.

Além dele, o grupo ainda e formado por Jimi Britto (guitarra), Ana Marceliano (percussão, voz e composição), Fernanda Noura (voz), Caio Azevedo (bateria), Katarina Chaves (percussão), Bruna Cruz (percussão, voz e composição), Armando Mendonça Filho (voz, percussão, violino, violão e bandolim) e Rodolfo de Mendonça (baixo).

“O ‘Ciranda Celestial’ aporta numa dimensão mais híbrida. A música é o elemento aglutinador da experiência que estamos propondo, posto que se trata de um álbum. Temos como contribuição literária os escritos da autora paraense Paloma Franca Amorim, estes textos aparecem distribuídos pelas faixas trazendo um tonos próprio do teatro na tentativa de levar o ouvinte quase a uma vivência dentro do teatro, como se pudéssemos transporta o ouvinte do fone de ouvido para uma espécie de encenação teatral, canto e palavra para nós são as flexas que apontam os caminhos”, disse Luciano Lira.

O trabalho reflete a marca do grupo, que alia teatro, literatura e música em suas performances que colocam o público para ferver. Fundado em 2015, o Bando Mastodontes leva a música como ponto de comunhão, através dos profissionais do teatro, do audiovisual, da comunicação, do direito, da psicologia e das artes.

“Esse trabalho é talvez a nossa fase mais madura enquanto grupo, musicalmente falando. A gente sente que o nosso som está mudando e resolvemos nos acolher nessas transformações. Nossas referências são Trio Manari, Matheus Aleluia, Baden Powell, Sérgio Sampaio, Baiana System, Nação Zumbi, e todo e qualquer lugar que trabalhe o tambor como protagonista das narrativas. Os tambores do bando materializam para nós o nosso elo de ligação enquanto família mastodôntica, a gente gosta mesmo é de estar juntes pra fazer gira com nosso batuque etéreo”, avaliou Luciano.