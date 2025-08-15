Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival de Cinema de Gramado começa com filme premiado em Berlim e Kikito para Rodrigo Santoro

Os filmes do festival são divididos em cinco mostras competitivas: ficção, documentário, curtas nacionais, longas gaúchos e curtas gaúchos

Estadão Conteúdo
fonte

té 23 de agosto, serão exibidos mais de 70 filmes, incluindo O Último Azul, com Rodrigo Santoro, que será homenageado nesta noite (Divulgação/ Gullermo Garza)

O Festival de Cinema de Gramado, um dos principais encontros de cinéfilos e profissionais do audiovisual, abre nesta sexta-feira, 15, oficialmente, sua 53ª edição. Até 23 de agosto, serão exibidos mais de 70 filmes, incluindo O Último Azul, com Rodrigo Santoro, que será homenageado nesta noite. Ele receberá o Kikito de Cristal por seus mais de 30 anos de carreira. Também serão homenageadas Marcélia Cartaxo, que recebe o Troféu Oscarito, dedicado a grandes atores e atrizes nacionais, e Mariza Leão, com o Troféu Eduardo Abelin, por suas contribuições à direção e à produção na cinematografia brasileira.

O tapete vermelho será às 17h. Na sequência, às 18h, haverá a cerimônia de abertura e de premiação e a estreia nacional de O Último Azul. O filme de Gabriel Mascaro estrelado por Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás e Adanilo, que chega aos cinemas no dia 28, teve sua estreia mundial no Festival de Berlim, em fevereiro, onde foi aplaudido pela crítica e pelo público e ganhou três prêmios: o Grande Prêmio do Júri, o Prêmio do Júri Ecumênico, concedido a filmes que abordam questões espirituais e sociais, e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost, oferecido por leitores do jornal alemão.

A história se passa na Amazônia, em um futuro próximo, onde um governo transfere idosos para uma colônia habitacional destinada a seus últimos anos de vida. No entanto, Tereza (Denise Weinberg), de 77 anos, decide embarcar em uma jornada pessoal antes de aceitar seu destino imposto. Com um olhar sensível e poético, Mascaro constrói uma narrativa que mistura aventura, amadurecimento e resistência.

Os filmes do festival são divididos em cinco mostras competitivas: ficção, documentário, curtas nacionais, longas gaúchos e curtas gaúchos. Haverá, ainda, mostras de produções universitárias, títulos fora de competição, pré-estreias de séries, homenagens e debates.

Pela primeira vez, o festival promoveu, durante quarta, 13, e quinta, 14, a Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo, com curtas feitos por alunos do Ensino Fundamental e Médio de diversos estados. O projeto é um novo desdobramento da tradicional Mostra Educavídeo, que oferece capacitação em audiovisual para estudantes de Gramado em mais de 110 produções realizadas.

Artistas e cineastas em Gramado

Participam do evento artistas como Bárbara Paz, Bruna Linzmeyer, Camila Márdila, Danielle Winits, Denise Fraga, Denise Weinberg, Douglas Soares, Edson Celulari, Eduardo Moscovis, Gabriel Mascaro, Gero Camilo, Ícaro Silva, Igor Fernandez, Johnny Massaro, Laís Melo, Leo Jaime, Malu Galli, Marcélia Cartaxo, Mariza Leão, Miguel Falabella, Rodrigo Santoro, Sergio Rezende e Xamã, entre outras celebridades e profissionais da área.

Quem vai ganhar o Kikito?

Neste ano, seis filmes disputam o troféu Kikito, considerado o maior do festival. Eles também serão exibidos durante a programação.

. A Natureza das Coisas Invisíveis (DF), de Rafaela Camelo . Cinco Tipos de Medo (MT), de Bruno Bini . Nó (PR), de Laís Melo . Papagaios (RJ), de Douglas Soares . Querido Mundo (RJ), de Miguel Falabella . Sonhar com Leões (SP), de Paolo Marinou-Blanco

Filmes em outras competições

Longas-metragens documentais

. Até Onde a Vista Alcança (SP), de Alice Villela e Hidalgo Romero . Lendo o Mundo (RN), de Catherine Murphy . Os Avós (AM), de Ana Ligia Pimentel . Para Vigo Me Voy! (RJ), de Lírio Ferreira e Karen Harley

Curtas brasileiros

. Aconteceu a Luz da Lua (RS), de Crystom Afronário . Boiuna (PA), de Adriana de Faria . Cabeça de Boi (SP), de Lucas Zacarias . FrutaFizz (SP), de Kauan Okuma Bueno . Jacaré (BA), de Victor Quintanilha . Jeguatá Xirê (RS), de Alan Alves-Brito, Ana Moura e Marcelo Freire . O Mapa Em Que Estão Meus Pés (AL), de Luciano Pedro Jr. . Na Volta Eu Te Encontro (BA), de Urânia Munzanzu . As Musas (PE), de Rosa Fernan . Quando Eu For Grande (PR), de Mano Cappu . Réquiem Para Moïse (RJ), de Caio Barretto Briso e Susanna Lira . Samba Infinito (RJ), de Leonardo Martinelli

Longas gaúchos

. Bicho Monstro, de Germano de Oliveira . Passaporte Memória, de Decio Antunes . Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli . Rua do Pescador Nº 6, de Bárbara Paz . Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert

Curtas gaúchos (concorrem ao prêmio Assembleia Legislativa)

. Bom Dia, Maika! (Santa Cruz do Sul), de Eddy Ramos . O Correspondente (Santo Antônio da Patrulha), de Thali Bartikoski e Bruno Barcelos . E Depois de Fevereiro (São Leopoldo), de Crystom Afronário . Enfim S.O.S. (Porto Alegre), de Zaracla . Estudos Sobre a Vida em Rede (Lajeado), de Tuane Eggers . Fuá - O Sonho (Canela), de Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff . Gambá (Teutônia), de Maciel Fischer . Imigrante/Habitante (Porto Alegre), de Cassio Tolpolar . O Jogo (Pelotas), de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila . Mãe da Manhã (Porto Alegre), de Clara Trevisan . Nhemongarai (Porto Alegre), de Jorge Morinico e Hopi Chapman . Perro! (São Leopoldo), de Aleksia Dias e João Pedro Fiuza . O Pintor (Santa Cruz do Sul), de Victor Castilhos . Quando Começa a Chover o Coração Bate Mais Forte (Porto Alegre), de Mirian Fichtner . Roxo Lilás Violeta (Porto Alegre), de Theo Tajes . Safira, o Mar e a Vida (Porto Alegre), de Luiz Fonseca . A Sinaleira Amarela (Porto Alegre), de Guilherme Carravetta De Carli . Trapo (Uruguaiana), de João Chimendes

Cultura
