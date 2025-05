Festival de Cannes veta participação de ator acusado de agressão sexual

O Festival de Cannes vetou a presença de Théo Navarro-Mussy no tapete vermelho da estreia do filme Dossier 137. O ator é acusado de agressão sexual por três mulheres e está no elenco do longa, que concorre à Palma de Ouro. A notícia foi divulgada pelo Deadline, que também afirma que a decisão partiu do responsável pelo Festival de Cannes, Thierry Frémaux.

O ator foi acusado de "estupros, violências físicas e psicológicas" por três mulheres em 2018, 2019 e 2020. A queixa foi arquivada no mês passado, mas as vítimas pretendem apresentar um recurso. "Há um recurso e, portanto, a investigação continua. O caso não está encerrado", disse Thierry Frémaux à revista francesa Télérama.

Dossier 137 mostra uma investigação comandada por Stéphanie, uma detetive do departamento de assuntos internos da polícia nacional francesa. O caso diz respeito a um jovem que foi machucado em um protesto em Paris. A investigadora se vê comprometida quando o caso se torna pessoal para ela.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais