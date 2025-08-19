Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival de canções em Altamira, XI Fecant está com inscrições abertas; saiba mais

O XI Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de novembro

O Liberal

Estão abertas as inscrições ao XI Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de novembro, em Altamira, região do Xingu, no Pará. As inscrições são gratuitas, abertas a todo o Brasil e podem ser realizadas até o próximo dia 12 de setembro somente pelo site fecant.com.br. Este ano, serão distribuídos mais de R$ 43 mil em prêmios em dinheiro aos primeiros colocados das etapas Kids, Regional e Nacional.

A coordenadora e idealizadora do Fecant, cantora Joelma Klaudia, afirma que as expectativas estão altas para a edição deste ano. “Estamos preparados para repetir o sucesso das edições anteriores, possibilitando o acesso à cultura à população, intercâmbio entre artistas, movimentando o turismo e a economia local e atrelando o festival a projetos sociais junto às crianças e adolescentes participantes do Kids e à Feira Indígena de Economia Criativa que contempla as nove etnias do Xingu”, destaca .

Na primeira noite do Fecant, no dia 27 de novembro, será realizado o Fecant Kids, competição de intérpretes com idades entre 6 e 17 anos, que residam nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo ou nas comunidades da Volta Grande do Xingu, no município de Senador José Porfírio.

Na segunda noite, no dia 28 de novembro, ocorrerá o Fecant Regional, concurso de músicas originais de compositores da Transamazônica e Xingu, dos quais fazem parte os municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Itaituba, Itupiranga, Marabá, Medicilândia, Novo Repartimento, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Rurópolis, Senador José Porfírio, São Félix do Xingu, Uruará e Vitória do Xingu. E na terceira noite, 29 de novembro, será o Fecant Nacional, competição de canções originais de compositores das demais regiões do Pará e do Brasil.

Os candidatos do Regional e do Nacional poderão inscrever até duas músicas de autoria ou co-autoria, sem restrição de gênero musical. As canções não precisam ser inéditas, mas originais, ou seja, que não sejam plágio. São aceitas letras em português e em idiomas indígenas.

Seleção

Doze inscritos serão selecionados para o Fecant Kids, sendo dois por votação on line realizada pelo público no canal do festival no Youtube, entre os dias 3 a 5 de outubro; e os outros 10 candidatos serão selecionados pela comissão interna do concurso, sendo três vagas para residentes de comunidades ribeirinhas da Volta Grande do Xingu, cinco para residentes em Assentamentos Urbanos Coletivos (RUCs) de Altamira e quatro para os municípios de Brasil Novo, Vitória do Xingu e os demais bairros de Altamira. A lista dos selecionados será divulgada no dia 6 de outubro.

Já para o Regional e o Nacional, a comissão interna vai selecionar 12 inscritos para cada uma dessas etapas. A lista dos candidatos ao Regional será divulgada até o dia 26 de setembro; e do Nacional, até 19 de setembro. As listas dos selecionados às três etapas do festival serão publicadas no site e nas redes sociais do evento (Facebook e Instagram).

Os participantes não classificados receberão ajuda de custo de R$ 300.

O XI Fecant tem o patrocínio da Norte Energia; Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp); Lei Semear, Fundação Cultural do Pará (FC), Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e governo do estado do Pará; Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Ministério da Cultura e governo federal.

Apoios da Prefeitura Municipal de Altamira, deputado estadual Eraldo Pimenta, deputado estadual Chicão, Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo, governo do Pará.

O Fecant é realizado pelo Instituto Ararajuba, organização sem fins lucrativos presidida por Joelma Klaudia.

Veja as premiações

Fecant Kids

1° lugar – R$3.000

2° lugar – R$2.000

3° lugar – R$1.500

Os participantes não classificados receberão R$ 600 cada um.

 

Fecant Regional

1° lugar – R$5.000

2° lugar – R$3.000

3° lugar – R$2.000

Melhor Intérprete: R$1.500

Os participantes não classificados receberão ajuda de custo de R$ 200.

 

Fecant Nacional

1° lugar – R$10.000

2° lugar – R$5.000

3° lugar – R$3.500

Melhor Intérprete: R$1.500,00

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Joelma revela lançamento do projeto 'Uma Noite Amazônica – Ao Vivo em Portugal'

Estilo amazônico ganha destaque nos figurinos do DVD gravado na Europa

19.08.25 12h41

AUDIOVISUAL

Exclusivo: Após Pssica, da Netflix, diretor indicado ao Oscar anuncia duas novas produções no Pará

Ele já foi indicado ao Oscar como melhor diretor pelo filme “Cidade de Deus” (2002)

19.08.25 10h25

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

SERIADO

Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen no teaser de 'Tremembé' do Prime Video; veja

Apesar do teaser ter sido compartilhado nas redes sociais, ainda não há a data de lançamento da série

18.08.25 20h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

Foi ou não foi?

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

CONHEÇA

Filha da atriz pornô Elisa Sanches também é criadora de conteúdo adulto? Veja aqui!

Gabriela Zito fala sobre carreira e destaca identidade independente

27.07.25 19h27

MAIS NATURAL

Gretchen remove procedimento estético nos lábios e exibe resultado nas redes sociais

A artista revelou detalhes da cirurgia e explicou porque decidiu abandonar o PMMA

27.07.25 12h03

Novela turca

'Bahar': Conheça a novela turca que estreia no Brasil; saiba a história e onde assistir

A dizi chega no streaming brasileiro oficialmente neste mês; confira os detalhes

27.06.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda