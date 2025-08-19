Festival de canções em Altamira, XI Fecant está com inscrições abertas; saiba mais

Estão abertas as inscrições ao XI Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de novembro, em Altamira, região do Xingu, no Pará. As inscrições são gratuitas, abertas a todo o Brasil e podem ser realizadas até o próximo dia 12 de setembro somente pelo site fecant.com.br. Este ano, serão distribuídos mais de R$ 43 mil em prêmios em dinheiro aos primeiros colocados das etapas Kids, Regional e Nacional.

A coordenadora e idealizadora do Fecant, cantora Joelma Klaudia, afirma que as expectativas estão altas para a edição deste ano. “Estamos preparados para repetir o sucesso das edições anteriores, possibilitando o acesso à cultura à população, intercâmbio entre artistas, movimentando o turismo e a economia local e atrelando o festival a projetos sociais junto às crianças e adolescentes participantes do Kids e à Feira Indígena de Economia Criativa que contempla as nove etnias do Xingu”, destaca .

Na primeira noite do Fecant, no dia 27 de novembro, será realizado o Fecant Kids, competição de intérpretes com idades entre 6 e 17 anos, que residam nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo ou nas comunidades da Volta Grande do Xingu, no município de Senador José Porfírio.

Na segunda noite, no dia 28 de novembro, ocorrerá o Fecant Regional, concurso de músicas originais de compositores da Transamazônica e Xingu, dos quais fazem parte os municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Itaituba, Itupiranga, Marabá, Medicilândia, Novo Repartimento, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Rurópolis, Senador José Porfírio, São Félix do Xingu, Uruará e Vitória do Xingu. E na terceira noite, 29 de novembro, será o Fecant Nacional, competição de canções originais de compositores das demais regiões do Pará e do Brasil.

Os candidatos do Regional e do Nacional poderão inscrever até duas músicas de autoria ou co-autoria, sem restrição de gênero musical. As canções não precisam ser inéditas, mas originais, ou seja, que não sejam plágio. São aceitas letras em português e em idiomas indígenas.

Seleção

Doze inscritos serão selecionados para o Fecant Kids, sendo dois por votação on line realizada pelo público no canal do festival no Youtube, entre os dias 3 a 5 de outubro; e os outros 10 candidatos serão selecionados pela comissão interna do concurso, sendo três vagas para residentes de comunidades ribeirinhas da Volta Grande do Xingu, cinco para residentes em Assentamentos Urbanos Coletivos (RUCs) de Altamira e quatro para os municípios de Brasil Novo, Vitória do Xingu e os demais bairros de Altamira. A lista dos selecionados será divulgada no dia 6 de outubro.

Já para o Regional e o Nacional, a comissão interna vai selecionar 12 inscritos para cada uma dessas etapas. A lista dos candidatos ao Regional será divulgada até o dia 26 de setembro; e do Nacional, até 19 de setembro. As listas dos selecionados às três etapas do festival serão publicadas no site e nas redes sociais do evento (Facebook e Instagram).

Os participantes não classificados receberão ajuda de custo de R$ 300.

O XI Fecant tem o patrocínio da Norte Energia; Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp); Lei Semear, Fundação Cultural do Pará (FC), Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e governo do estado do Pará; Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Ministério da Cultura e governo federal.

Apoios da Prefeitura Municipal de Altamira, deputado estadual Eraldo Pimenta, deputado estadual Chicão, Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo, governo do Pará.

O Fecant é realizado pelo Instituto Ararajuba, organização sem fins lucrativos presidida por Joelma Klaudia.

Veja as premiações

Fecant Kids

1° lugar – R$3.000

2° lugar – R$2.000

3° lugar – R$1.500

Os participantes não classificados receberão R$ 600 cada um.

Fecant Regional

1° lugar – R$5.000

2° lugar – R$3.000

3° lugar – R$2.000

Melhor Intérprete: R$1.500

Os participantes não classificados receberão ajuda de custo de R$ 200.

Fecant Nacional

1° lugar – R$10.000

2° lugar – R$5.000

3° lugar – R$3.500

Melhor Intérprete: R$1.500,00