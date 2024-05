'Na Pele': Festival de cultura negra tem início em Parauapebas

Parauapebas, no sudeste do Estado, recebe a programação ‘Na Pele, Festival Multilinguagens de Cultura Negra’. O evento, que ocorre de 14 a 19 de maio, é uma oportunidade de exaltação da história, memórias e ancestralidades negras, idealizado pelos produtores culturais pretos Ícaro de Oliveira e Kiki Oliver, experientes neste tipo de realização.

Como o próprio nome sugere, o festival leva até a cidade uma gama de variadas atividades e vertentes criativas em uma programação diversificada. A primeira é uma oficina de teatro, facilitada por Lua Morkay, que acontece de 14 a 18 de maio, no Centro Cultural Parauapebas. Já nos dias 16, 17 e 18 de maio, uma oficina de percussão, ministrada por Thiago Diogo, será realizada no Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC). No dia 18 de maio, é a vez de Victor Shynoda ministrar uma oficina de Hip Hop, na Sala de Dança do CDC.

Também nesta data, o público vai poder conferir a Feira de Afroempreendedorismo Na Pele, o lançamento do livro “Que Bicho Sou Eu?”, de Elizeu Assunção e a roda de conversa com o tema “Da Margem ao Topo: Os Desafios Sociais do Negro na Contemporaneidade". Personalidades negras de Parauapebas também serão homenageadas, momentos que ocorrem em paralelo com a feira gastronômica e apresentações culturais.

No último dia de evento, 19 de maio, a programação terá início ao meio-dia, na Praça da Jari, no Núcleo Urbano de Carajás, onde haverá apresentação do cantor e compositor Tom Reis e exposição das produções do Quintal Criativo. O lançamento do livro “Que Bicho Sou Eu?” e uma roda de samba com o grupo Núcleo do Samba encerram a programação.

O ‘Na Pele, Festival Multilinguagens de Cultura Negra’ é uma realização de Arte Vida – Dança e Teatro e De Repente Negra. O projeto conta com o patrocínio do Banco da Amazônia e do Governo Federal (Ministério da Cultura) e apoio da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult).