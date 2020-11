Festival Cultural de Icoaraci abre Preamar da Consciência Negra

A partir desta sexta-feira (6), a Estação Cultural localizada na Vila Sorriso recebe o Festival Cultural de Icoaraci, programação realizada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) em parceria com o coletivo Pretas Paridas, Raio de Sol Produções e Casa do Artista, como parte das ações do Preamar da Consciência Negra.

A ação visa a valorização e fortalecimento cultural da luta antirracista por meio de apresentações de música, dança, performances, feiras solidárias, rodas de conversa, intervenções audiovisuais e exposições. O Festival é gratuito e segue aberto até o dia 27 de novembro.

"Essa programação é uma construção coletiva, um espaço aberto aos artistas pretos e pretas e a todos que lutam contra o racismo, diariamente. Faremos isso por meio de muita informação, arte, cultura e gastronomia. Nosso objetivo é somar e trazer mais espaço para consciência negra e tudo a ela relacionado. Esperamos que as pessoas possam vir prestigiar esse momento especial na Estação Cultural de Icoaraci", destaca o gerente da Estação Cultural, Stefani Henrique.

O primeiro dia de programação abre às 16h, com a roda de conversa "Protagonismo artístico e o fazer cultural preto em Icoaraci", transmitida ao vivo pelas redes sociais da Secult. Em seguida, às 18h, ocorre a abertura da exposição coletiva de artes visuais "Meus traços", que traz 30 peças de jovens artistas pretos, entre ilustradores, quadrinistas e aquarelistas.

"Essa exposição destaca o trabalho de cinco jovens talentos das artes visuais, desconhecidos do grande público, que expressam dentro de suas habilidades uma visão sobre raça, não só a sua, mas também a indígena, latina e as miscigenações. Em todas as obras reconhecemos os traços pessoais de cada artista e a maioria delas aborda pessoas, figuras humanas. É muito bom poder ver o potencial da juventude preta com obras muito boas, dignas de uma exposição", destaca o curador da mostra e também artista visual, Werner Souza.

Durante o período do Festival Cultural, sempre de sexta a domingo, o espaço também abrigará a feira de produtos do coletivo Pretas Paridas e a Barraca do Artista, um espaço reservado para as atrações convidadas comercializarem seus produtos.

Confira a programação completa:

6/11 - Sexta

16h - 17h - Roda de conversa transmitida via redes sociais: "Protagonismo artístico e o fazer cultural preto em Icoaraci" (Tayna Silva, Maria Luiza e Nic Dias)

18h - Ritual de abertura (Grupo Frente Afro-religiosa)

18h - Abertura da exposição coletiva de artes visuais "Meus traços" (Júlia Lustosa, Aquarelista, Fernanda Vera Cruz, Mahlice, Bruno Cardoso, Maurício Laboyang)

19h - Performance de artes visuais (Maurício Laboyang)

18h - Feira de produtos das Pretas Paridas e Barraca do artista

7/11 - Sábado

10h às 21h - Exposição coletiva de artes visuais "Meus traços"

15h às 21h - Feira de produtos das Pretas Paridas e Barraca do artista

18h - Dança Duo de dançarinos

19h Apresentação musical (Cobra Venenosa)

20h Apresentação musical (Nic Dias)

8/11 - Domingo

10h às 21h - Exposição coletiva de artes visuais

15h às 21h - Feira de produtos das Pretas Paridas e Barraca do artista

18h - Apresentação de dança (Trio de dançarinos)

19h - Performance (Carlos Vera Cruz)

20h - Música Africanos de Icoaraci

10 a 27/11

10h às 21h - Exposição coletiva de artes visuais "Meus traços"

13 a 27/11

16h às 21h - Feira de produtos das Pretas Paridas e Barraca do artista

26/11 - Quinta

19h - Performance (Emilly Cassandra)

20h - Apresentação musical Borblue

27/11 - Sexta

20h - Apresentação Carimbó de Icoaraci