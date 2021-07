Festival Comida di Buteco volta após dois anos

O concurso Comida di Buteco estará de volta em Belém e Ananindeua, entre os dias 30 de julho e 22 de agosto, de forma adaptada, com atendimento presencial e também delivery nos bares participantes da 21ª edição. O evento continuará elegendo os melhores botecos das cidades por meio da votação de jurados e consumidores dos quesitos: petisco, temperatura da cerveja, atendimento e higiene. Este ano, a iniciativa ganhou a campanha solidária “Salve os Butecos”, cuja arrecadação será dividida entre os estabelecimentos participantes de todo o país.

Os nomes dos bares que irão participar desta edição serão anunciados para a imprensa, de forma virtual, na próxima segunda-feira, 12, às 19 horas, pela fundadora e diretora de operação do concurso, Maria Eulália Araújo, e pelo coordenador regional Bruno Cotta.

Este ano, o valor unitário dos petiscos será de R$ 27. E os botequeiros terão que desenvolver um petisco com o tema “Raízes”. “Raízes, tanto com o sentido intrínseco das receitas como também da origem, princípio, cerne. São muitas opções de fácil acessibilidade e infinitas possibilidades de combinações. Batata, mandioquinha, beterraba, cenoura, são apenas alguns exemplos que aguçaram a criatividade dos cozinheiros e que vão despertar a curiosidade do público”, divulgou o concurso.

Campeão 2019

Croquete de pato no tucupi com bruschettas de creme de pupunha venceu em 2019, em Belém (Divulgação)

Na última edição, de 2019, o campeão paraense que também venceu a etapa nacional, foi o Paladar da Gi, de Ananindeua, com o petisco “Croquete Sabor da Amazônia”. O prato consistiu em croquetes de pato no tucupi servido com bruschettas de creme de pupunha e molhos especiais. “A sensação de ser campeão local e nacional é de gratidão e dever cumprido. Isso prova que todo o esforço valeu a pena”, recorda o dono do Paladar da Gi, Francisco Vasconcelos, mais conhecido como “Vasco”.

Ele conta que o estabelecimento foi criado no ano de 2004, pela esposa dele, Gisele. Em 2018, o Paladar da Gi estreou no Comida di Buteco e conquistou o título de vice-campeão paraense. “Serviu de base (a primeira experiência) pra eu e o meu time trabalharmos em cima dos pequenos erros. Em 2019, fomos precisos na escolha do petisco e nos consagramos campeões na etapa local. Isso nos deu confiança e credibilidade pra sonhar em vencer o concurso nacional. Não foi fácil e exigiu muito esforço. Hoje somos com muito orgulho o ‘melhor buteco’ do Brasil”, comemora.

O Paladar da Gi tem participação confirmada na 21ª edição do concurso: “O meu time campeão está carregado de motivação pra ser bi campeão este ano novamente”, afirma Vasco.

Presencial e Delivery

Devido à pandemia, a realização do concurso foi adiada quatro vezes e acabou não acontecendo a edição em 2020. “O boteco proporciona uma experiência do cliente ir lá, pedir um petisco e tomar a cerveja gelada. Estudamos possibilidades e monitoramos as estatísticas e, agora, sentimos mais confiança com o avanço da vacinação”, destaca Bruno Cotta.

Pela primeira vez, o concurso terá formato presencial e também delivery. Os bares serão orientados a cumprir as medidas de segurança sanitária e os clientes que fizerem questão de ir aos estabelecimentos, poderão agendar mesa e visualizar os cardápios por meio da plataforma parceria com a Tagme, disponível no site comidadibuteco.com.br. Já quem optar pelo delivery, também poderá obter os contatos de telefone e Whatsapp dos participantes no site a fim de que possam pedir o petisco diretamente.

Solidariedade

Mais de 30% dos mais de 800 estabelecimentos que concorreram no Comida di Buteco, ao longo de 20 anos, faliram com a pandemia ou paralisaram as atividades devido à doença, perda de familiares ou dificuldades financeiras para manter o ponto e os funcionários.

Paralelo ao concurso, a campanha “Salve os Butecos” é ajudar a gerar fluxo de caixa para os bares participantes a fim de ajudá-los a reerguer o negócio. As doações podem ser feitas em dinheiro; por meio de produtos, no caso de empresas que atendem diretamente os botecos; e espaços na mídia para divulgar a campanha. A meta é arrecadar R$ 3 milhões até agosto. O valor total arrecadado será dividido igualmente entre os botecos participantes do concurso. O acompanhamento das doações será através do “butecômetro” no site comidadibuteco.com.br. A conta para doações é: Banco Santander 033, agência 1595, conta 130023050, da Comida di Buteco Produções Gastronômicas Ltda.