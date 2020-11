Festival Cinecipó começa nesta segunda e está cheio de programações

Música

No período de 2 a 5 de dezembro, a Fundação Carlos Gomes (FCG) e o Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) realizam o segundo Festival de Bandas do Pará, um evento voltado especialmente para bandas de música e bandas marciais. O concerto de abertura será transmitido ao vivo, pela TV Cultura, às 19h30. As apresentações finalizam a programação do evento, que começou com oficinas de instrumentos em municípios do interior do Estado.

Infinity Summer com Elba Ramalho, dia 3 de dezembro, às 19h30. Ingressos limitados de acordo com os protocolos de saúde. Ingressos para live: R$ 30. Transmissão pelo site.

Nos dias 4, 5 e 6 de dezembro acontece o 23ª Panorama Percussivo Mundial (PercPan), principal festival de percussão do Brasil. Por conta da pandemia, esta será a primeira edição totalmente online, com transmissões via YouTube e Instagram.

Evanescence terá sua primeira apresentação em uma experiência livestream, chamada “Evanescence: A Live Session From Rock Falcon Studio”, no sábado, 5 de dezembro, às 18h (horário de Brasília). O show estará disponível a partir da madrugada de quarta-feira, 9 de dezembro.

Nos dias 5 e 6 de dezembro, o complexo Porto Futuro, em Belém, recebe o Festival Cultural de Nazaré em estilo drive-in. A programação, ainda no clima do Círio 2020, vai das 17h às 21h30 e será totalmente gratuita para a população. Quem não puder adentrar o estacionamento de carro poderá assistir a transmissão ao vivo pelo site .

Cinema

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil até 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site.

A 9ª edição do Cinecipó, festival do filme insurgente idealizado Cardes Monção Amâncio e Daniela Pimentel de Souza, que acontece entre os dias 30/11 a 28/12 - conta com duas oficinas online e gratuitas em sua programação. O crítico e professor Juliano Gomes ministra o curso “Crítica Reparadora: Práticas Implicadas” e Renato Vallone fica à frente das aulas de “Cinema de Montagem”.

O Itaú Cultural apresenta em seu site, a mostra Cine Curtinhas, de 1 a 20 de dezembro. A programação traz sete curtas-metragens brasileiros feitos por meio das mais diversas técnicas de animação – das tradicionais às digitais. Entre os destaques estão Diário de Areia e O Malabarista, premiados em festivais nacionais e internacionais. Todos os filmes terão legendas e interpretação em Libras.

O 12º CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico terá formato on-line e acontecerá entre os dias 9 e 13 de dezembro, com disponibilização gratuita de filmes pela plataforma de streaming Darkflix. O júri da mostra vai eleger os melhores filmes nas categorias Curta-metragem nacional, Curta-metragem estrangeiro e Longa-metragem. Também pela plataforma virtual estão sendo realizados os workshops Efeitos especiais em maquiagem – módulo 2; Black is Beautiful: O cinema blaxploitation de horror; e Criação de trilhas sonoras para filmes de terror, com inscrições gratuitas pelo site mostratrash.com. As vagas são limitadas.

O II Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus, que aborda o racismo através do audiovisual e valoriza a produção de cinema realizada por afro-brasileiro, sobretudo na Amazônia, acontece até 10 de dezembro, de forma on-line. Os debates, premiação e exibição de filmes serão realizados pelo site e pelas redes sociais. Esta edição homenageia a diretora de cinema e atriz Rosilene Cordeiro.

Teatro e Dança

O espetáculo “A Menina que Veio do Rio”, de Júlia Fovitzky ganhou um novo formato para multiplataforma com apresentação na página do Facebook da peça e da Complementar Produções no dia 1º de dezembro, de forma totalmente gratuita.

Encerrando a programação do ano da Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA no Teatro Aliança Francesa serão apresentadas a peça “As Portas da Noite”, de Jacques Prévert, com atuação de Walderez de Barros, no dia 5 de dezembro.

O CCBB apresenta a peça literária “Na sala com Clarice”, um solo do ator Odilon Esteves que estreia em 6 de dezembro (domingo) com transmissão ao vivo e gratuita na plataforma Zoom. Ingressos gratuitos pelo site.

Literatura e arte

A 6ª edição do Sesc Circo reunirá uma programação composta por todas as regiões do País, entre os dias 2 e 6 de dezembro. As atividades serão disponibilizadas no site do evento e nas redes sociais do Sesc/RS e também haverá arrecadação de alimentos pelo Mesa Brasil Sesc, que destinará as doações a famílias de circo de lona. Informações no site .

O CCXP Worlds, evento de cultura pop, ocorre de forma on-line nos próximos dias 4, 5 e 6 dezembro, com transmissão pelo site . É possível fazer a inscrição para o acesso gratuito a quase toda a programação. O acesso total está disponível em pacotes pagos.

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) vai realizar a 1ª Bienal Virtual do Livro de São Paulo, de 7 a 13 de dezembro de 2020. Com o tema Conectando Pessoas e Livros, o evento acontecerá pelo portal que dará acesso gratuito a toda programação

Editais e Concursos

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza de forma on-line a etapa que antecede a seleção nacional para ingresso de novos alunos bolsistas. As inscrições devem ser feitas pelo site com envio de um vídeo, até o dia 14 de dezembro. A Escola Bolshoi disponibilizou no YouTube instruções e o passo a passo de como deve ser feito esse material. A etapa final da seleção nacional será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2021, na sede da instituição, para candidatos nascidos de 2009 a 2011, que tiverem os vídeos selecionados.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site . O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.