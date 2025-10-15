Festival celebra os 100 anos da Biblioteca Mário de Andrade

Entre os dias 24 e 26 de outubro, a Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94), localizada no centro de São Paulo, vai comemorar o seu centenário com um festival que reunirá programação musical, teatral e literária gratuita. As atividades acontecem na própria Biblioteca e ainda nas praças das Artes e Dom José Gaspar.

Um dos destaques do Festival Mário de Andrade será o espetáculo Não me Entrego, Não!, monólogo autobiográfico protagonizado pelo ator Othon Bastos, que será apresentado em um palco montado na Praça das Artes (Av. São João, 281). As apresentações acontecem no sábado, 25, e no domingo, 26, sempre às 20h.

A programação terá ainda apresentações musicais. Abrindo a programação, na sexta-feira, 24, às 20h, o auditório da Biblioteca recebe as veteranas Eliana Pittman e Alaíde Costa, que fazem o show Pérolas Negras, em homenagem a nomes como Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara e Jovelina Pérola Negra.

No sábado, 25, às 18h30, será a vez da cantora Catto, que vai prestar um tributo aos 50 anos do álbum Fruto Proibido, de Rita Lee e a banda Tutti Frutti. O show será na Praça Dom José Gaspar.

A programação, ainda não confirmada em sua totalidade, terá também mesas literárias e uma feira de livros com a participação de editoras, coletivos literários e autores independentes.

Entre as mesas terá Mário, o Gestor - 90 anos do Departamento de Cultura da Cidade, que vai reunir Augusto Calil, Marcos Moraes e Ligia Fonseca Ferreira, no sábado, 25, às 16h.