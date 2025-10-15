Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival celebra os 100 anos da Biblioteca Mário de Andrade

Estadão Conteúdo

Entre os dias 24 e 26 de outubro, a Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94), localizada no centro de São Paulo, vai comemorar o seu centenário com um festival que reunirá programação musical, teatral e literária gratuita. As atividades acontecem na própria Biblioteca e ainda nas praças das Artes e Dom José Gaspar.

Um dos destaques do Festival Mário de Andrade será o espetáculo Não me Entrego, Não!, monólogo autobiográfico protagonizado pelo ator Othon Bastos, que será apresentado em um palco montado na Praça das Artes (Av. São João, 281). As apresentações acontecem no sábado, 25, e no domingo, 26, sempre às 20h.

A programação terá ainda apresentações musicais. Abrindo a programação, na sexta-feira, 24, às 20h, o auditório da Biblioteca recebe as veteranas Eliana Pittman e Alaíde Costa, que fazem o show Pérolas Negras, em homenagem a nomes como Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara e Jovelina Pérola Negra.

No sábado, 25, às 18h30, será a vez da cantora Catto, que vai prestar um tributo aos 50 anos do álbum Fruto Proibido, de Rita Lee e a banda Tutti Frutti. O show será na Praça Dom José Gaspar.

A programação, ainda não confirmada em sua totalidade, terá também mesas literárias e uma feira de livros com a participação de editoras, coletivos literários e autores independentes.

Entre as mesas terá Mário, o Gestor - 90 anos do Departamento de Cultura da Cidade, que vai reunir Augusto Calil, Marcos Moraes e Ligia Fonseca Ferreira, no sábado, 25, às 16h.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BIBLIOTECA/MÁRIO DE ANDRADE/CENTENÁRIO/FESTIVAL
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ABERTA AO PÚBLICO

Exposição 'Linhas' revela olhares bordados sobre a Amazônia

Ao longo de outubro, mostra reúne bordados manuais de 12 artistas que retratam, com sensibilidade e criatividade, as paisagens e símbolos da Amazônia.

14.10.25 21h43

BRINCADEIRA

Linn vira 'madrinha' de 'bebês' de Leona Vingativa durante chá de revelação no Combu; entenda

A influencer celebrou mais um mês de sua “gravidez” em uma festa repleta de humor

13.10.25 21h04

FAMOSOS

Filha de Eminem anuncia gravidez e rapper será avô pela segunda vez

O anúncio da novidade foi feita nas redes sociais de Alaine Marie Scott, filha mais velha do artista

13.10.25 20h29

CURTIÇÃO 💃

VÍDEO: Ao som de brega, Liniker mostra ‘caqueado’ paraense em festa pós-Círio no Palácio dos Bares

A cantora marcou presença na pista e compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais

13.10.25 19h20

MAIS LIDAS EM CULTURA

BELÉM

Gilberto Gil é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

Além do cantor, o line-up é formado por Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin, vocalista do Coldplay

15.10.25 9h00

GLOBAL CITIZEN: AMAZÔNIA

Global Citizen Festival: como conseguir ingressos gratuitos para shows em Belém?

Entre as atrações do evento está Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. A programação ocorre no dia 01 de novembro de 2025

30.04.25 14h51

POLÊMICA

Marcello Melo Jr. tem atitude inusitada após receber críticas por namorar atriz de 20 anos

A ação do ator surpreendeu e divertiu os seguidores no perfil de seu Instagram

15.10.25 11h09

FAMOSOS

Mulher de Bruce Willis revela que a família já está vivendo o luto do artista

Desde diagnóstico em 2023, Willis se aposentou dos cinemas e se afastou dos holofotes

15.10.25 10h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda