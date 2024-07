Festival Belém Rock Contra a Fome mobiliza roqueiros e entidades em ação solidária

Belém recebe neste sábado, 13, a 10ª edição do Festival Belém Rock Contra Fome. A programação comemora o Dia do Rock e conta com a participação de nove bandas de rock autoral, além de uma Feira Multicultural com quiosques, estandes e palco alternativo. Tudo acontecerá em uma área central da cidade, na estrutura da Praça Waldemar Henrique, tendo a cuíca acústica desse logradouro como palco principal onde haverá uma estrutura de som e iluminação para o espetáculo.

Além da proposta de valorização da música alternativa paraense, o Festival Belém Rock Contra Fome é uma iniciativa solidária que ocorre desde os anos 1990. Com acesso liberado ao público, o projeto arrecadará por meio de doações voluntárias quilos de alimentos não perecíveis para instituições sem fins lucrativos.

A programação do evento mistura rock com rap local. Os veteranos do movimento Hip-Hop na Terra Firme, o MBGC, são uma das atrações principais do evento. Junto deles estarão os novos artistas do rap local Prog MC, MC Cakau e Mestre Art agrupados na Tropa do Boom Bap.

Na linha do rock and roll mais tradicional haverá a participação da Metadhemic, com o gênero prog metal, de faixas de longa duração. Seguindo a linha mais alternativa, se apresentarão as bandas Jones Vega e Os Astronautas, que é uma banda de Ananindeua. O cantor Jorge Filho e sua banda farão uma performance baseada no pop rock, e a banda Dezakato À Sociedade, segue a linha do punk rock e das baladas com letras reflexivas e críticas.

Já banda Nicobates e Os Amadores fará um show com a participação da cantora Bárbara Alves cantando música da banda Norman Bates, a qual o líder do grupo pertencia nos anos 1990 e 2000. No repertório autoral a banda mistura uma pegada de baladas, punk e até o brega paraense.

História

O projeto Belém Rock Contra a Fome é um espetáculo que tem a direção de Demilson de Paula Ramos, baixista, músico, compositor e vocal da banda Dezakato À Sociedade (D.A.S), produção cultural e executiva de Cleide Monteiro e produção musical de Luan Ramos.

O projeto vem trazer para a capital Belém e cidades vizinhas a 10ª Edição do Festival que promove um encontro de roqueiros que praticam a solidariedade através da arrecadação e doação de alimentos não perecíveis para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Estes almejam elevar o nome e a cultura do rock para os mais diversos segmentos sociais. O evento tem a pretensão de realizar e massificar a prática da responsabilidade social através da democratização de acesso e acessibilidade social nas diversas atividades.

O Festival será realizado em julho de 2024, sábado, Dia Mundial do Rock, das 16 às 22 horas, na praça Waldemar Henrique.

É de natureza filantrópica pelo fato de cobrar de seu público alvo, quilos de alimentos não perecíveis, para que possa distribuir a causas sociais, inluindo instituições de atenção a Pessoas Com Deficiência (PCDs), sendo inclusive o idealizador do evento, Dell Ramos, também PCD.

O projeto tem patrocínio do Governo Federal e o Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), através da Lei Paulo Gustavo. Os parceiros apoiadores são a Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), e as ONG’s Associação de Amigos de Pessoas Especial (AAME), a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e Neurodiversos do Pará (Apan) e a Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência do Pará (APPD), coordenada por Amaury Souza, além das bandas de que farão os shows do festival e artistas da tatuagem, grafite, malabares e fotografia, que participarão da Feira Multicultural.