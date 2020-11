Festival Amazônia Mapping cria ilha amazônica virtual para receber programação gratuita

Com dezenas de atrações, o Festival Amazônia Mapping (FAM) acaba de divulgar a programação deste ano, que traz muitas novidades e convida a uma viagem inédita. O público será levado para um cenário 3D: uma ilha no coração de uma Amazônia imaginária, que combina floresta e prédios históricos que despontam na paisagem fantástica.

De 24 a 28 de novembro, internautas de qualquer lugar do mundo poderão navegar no FAM 2020, que traz arte e tecnologia em realidade virtual. Além de convidados de diversos locais do país, a edição traz como destaque interações entre imagem e música com artistas paraenses como Guitarrada das Manas + VJ Lê Pantoja, Trio Manari + Lucas Mariano, e o grupo peruano de música eletrônica Dengue Dengue Dengue.

Nas edições de 2013, 2016 e 2017, o FAM movimentou Belém e Santarém com imagem e som projetados em fachadas de edifícios históricos, em uma grande ocupação do espaço público que levou milhares de pessoas às ruas. Em meio à pandemia, o projeto se reinventa em sua quarta edição e, pela primeira vez, será realizado em formato virtual.

A interatividade e a imersão online conduzem o FAM 2020, que traz como tema “Realidades Expandidas”. O projeto da ilha Amazônia Mapping foi construído através de uma programação gamer, e vai proporcionar uma nova experiência de streaming ao público.

“A impossibilidade da presença física, por conta deste momento de pandemia, nos abriu possibilidades riquíssimas de experimentar processos digitais e reinventar o espaço online a partir da arte e das nossas relações dentro do ambiente que criamos para o FAM. A ilha Amazônia Mapping é este espaço onde a arte se conecta às pessoas”, diz Roberta Carvalho, artista visual, idealizadora e curadora do festival, promovido pela 11:11 Arte, e que tem a cantora paraense Aíla como curadora musical. O FAM 2020 tem patrocínio da Oi e apoio da Oi Futuro, via Lei de Incentivo à Cultura Semear.

Oficinas

A programação abre com três oficinas gratuitas, promovendo o intercâmbio com profissionais de renome internacional, possibilitando trocas de conhecimento e o fomento, na Amazônia, de uma das técnicas visuais mais inovadoras na atualidade.

Nos dias 24, 25 e 26, Bianca Turner promove o workshop “Vídeo Projeção, Corpo e Cena”. A artista, com graduação e mestrado em Londres, aborda maneiras de usar a vídeo projeção em teatro, dança, performances e artes visuais.

Nos dias 24 e 25, Ygor Marotta, o VJ Suave, ministra a oficina “Desenho e Animação em Tempo Real”. Marotta é artista audiovisual, desenvolveu quatro curtas de animação e já expôs seu trabalho em mais de 20 países. Na oficina, através do aplicativo Tagtool, participantes aprenderão técnicas para desenvolverem desenhos que serão animados e projetados em tempo real. As criações artísticas realizadas durante a oficina serão exibidas no FAM 2020.

O VJ Pixel ministra a oficina “Da Realidade Aumentada à Projeção Mapeada”, no dia 28 de novembro. O VJ já realizou trabalhos na Ásia, Europa, América do Norte e do Sul. Além de performances visuais, desenvolve obras multimídias e é diretor de projetos premiados mundialmente. Na oficina, será possível criar obras remixando conteúdo já existente na plataforma, ou trazer imagens e animações para criar conteúdo inédito.

A etapa de formação encerra com a imersão em processos artísticos, um convite aos participantes para um bate-papo com artistas do festival, que será realizado dia 28 de novembro.

Projeções e shows

A abertura oficial do FAM 2020 será na noite do dia 26, com um bate-papo sobre a Amazônia enquanto território de cultura, inventividade e resistência. Além de Roberta Carvalho, participam do encontro Keila Serruya, cineasta e artista visual do Amazonas; e a drag queen Uýra Sodoma, que usa elementos da floresta na composição da personagem e aborda debates como sustentabilidade e direitos LGBTQI.

Na sequência, ocorre o Projetaço. Serão centenas de obras exibidas no ambiente virtual e também na cidade de Belém: como forma de dar boas-vindas ao público, o FAM 2020 ocupa a fachada de alguns prédios da capital para que o público possa acompanhar as projeções de suas sacadas. Entre as obras exibidas estão de artistas como Denilson Baniwa, Evna Moura, Keila Serruya, Marcela Bonfim, além de outras que serão selecionadas na chamada aberta do Festival.

No dia 27, haverá videomapping na fachada da versão digital da Igreja Matriz de Santarém. Em seguida, o FAM recebe o virtuosismo e a inventividade do Trio Manari, grupo com mais de 20 anos de carreira. Formada pelos percussionistas Márcio Jardim, Nazaco e Paturi, a banda traz ao festival os sons da floresta interagindo com as projeções de Lucas Mariano, premiado multiartista visual de Belém e que atualmente faz parte do equipe criativa da cantora Gaby Amarantos.

A noite traz ainda show do Orquestra Vermelha, projeto premiado de Matheus Leston, o único músico que está realmente no palco, ao vivo, controlando tudo. Todos os outros membros da banda são sombras, projetadas em tamanhos reais em painéis de led. Esses músicos virtuais foram filmados e gravados em um estúdio, cada um de uma vez, improvisando sons a partir de bases musicais.

No dia 28, o FAM 2020 abre com Will Love e a Nave do Som. Quem tiver um óculos de realidade virtual em casa poderá fazer uma experiência na companhia do músico, que criou uma performance sonora feita exclusivamente para o projeto.

Haverá projeções em realidade virtual na igreja de Santarém e na ilha amazônica FAM 2020. No line-up, mais shows de imagem e música com a Guitarrada das Manas + VJ Lê Pantoja. A primeira banda de guitarrada formada por mulheres combina elementos do pop contemporâneo às batidas de ritmos regionais.

Para fechar a série de shows, o festival trouxe um convidado do Peru. O som do duo Dengue Dengue Dengue, diretamente de Lima, mostra sua mistura psicodélica de cúmbia e beats eletrônicos. Para encerrar, o projetaço Resiste!, que ocupa a floresta virtual com centenas de obras.

Agende-se:

Festival Amazônia Mapping 2020 - Realidades Expandidas

Período: 24 a 28 de novembro

Canal oficial do festival no Youtube

Programação completa no site do festival: www.amazoniamapping.com

Oficinas gratuitas com inscrições online nas redes e site do festival

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS



26 de novembro

Bate-papo de abertura com Uyrá Sodoma, Keila Serruya e Roberta Carvalho

Projetaço ambiente virtual

Performance Uýra Sodoma

Projetaço ambiente virtual e na cidade de Belém



27 de novembro

Videomapping na versão digital da Igreja Matriz de Santarém

Imagem e Música: Trio Manari + Lucas Mariano

Imagem e Música: Orquestra Vermelha



28 de novembro

Performance Will Love e a Nave do Som

Video Mapping na versão digital da Igreja Matriz de Santarém

Projetaço ambiente virtual

Imagem e Música: Guitarrada das Manas + Vj Lê Pantoja

Imagem e Música: Dengue Dengue Dengue (Peru)

Projetaço: Resiste!