Festa 'Energizada' promove show multissensorial de Renah em Belém

Com o intuito de promover uma festa integrada com a natureza e as boas energias, o evento “Energizada” chega a Belém neste domingo (8) com o show da artista paraense Renah, que promete uma apresentação multissensorial para o público.

A programação acontece às 16h no restaurante na Maré, na Cidade Velha e consiste em músicas que transmitem espiritualidade e harmonia com a natureza através de Disco Music, Soul Music, Pop Rock e Rock Progressivo.

Boa parte dessa ambientação acontecerá através da decoração do local, que vai conectar o público através de um portal de imersão em luzes e banho de cheiro, tudo isso combinado com as músicas do álbum Energia, lançado pela cantora Renah em 2021.

Cantora e idealizadora da festa, Renah explica que busca transmitir muitas energias e mensagens importantes para as pessoas da festa.

"Para esta grande festa eu apostei em uma energia ainda mais contagiante. Clássicos de diversos sons e ritmos com a mistura das minhas composições. O público vai conseguir compreender uma jornada marcada por mensagens diferentes ao longo do show. Eu e minha equipe trabalhamos para que tudo pudesse ficar alinhado na história que queremos contar”, salienta a artista.

Sobre o setlist do show, a cantora destaca que haverá músicas diversas e de diferentes gêneros que agradarão todos os públicos.

A preparou um setlist variado com músicas autorais e versões de sucessos nacionais (Foto: Gabriela Amaral)

“Desde as músicas autorais, até mesmo as versões de sucessos da música nacional e internacional como 'I Feel Love', 'Radio Gaga', 'Saúde', 'Um Índio', 'Tente Outra Vez' e o meu primeiro single 'Aquarius Mandou Avisar'. Estou muito entusiasmada em como o público vai absorver tudo isso, ainda mais porque essa será a primeira edição da 'Energizada", de muitas que ainda virão. E eu estarei muito bem acompanhada por cantores e músicos talentosos", acrescenta Renah.

O título da festa, "Energizada", é uma referência direta ao primeiro álbum da cantora Renah, que compôs músicas com referências do Soul, do Pop Rock, da Disco e do Rock progressivo. A artista interpreta as canções em inglês e português, com letras que falam sobre evolução, paz e equilíbrio, elementos que a cantora afirma estar ansiosa para transmitir ao público.

"A minha expectativa para o evento é a melhor possível. O 'Energizada" é uma proposta que já existe desde o lançamento do álbum. Porém, como havia outros projetos paralelos, eu adiei essa festa. Mas, nós começamos a trabalhar no projeto há pelo menos dois anos. Agora, voltando para essa imersão, eu construí um repertório que conta uma história. Os conceitos e a estética visual renovada que eu quero trazer ao público também são novidades que eu estou animada em mostrar. O clima de contato com a natureza não vai faltar no espaço, que é uma janela para o rio. Mas, o principal de tudo, é que eu quero mexer com a energia das pessoas, elevar o astral, energizar o corpo, a mente e até a alma", conta a artista.

Além do show de Renah, o evento conta com as participações especiais dos cantores Everton Santos, Johann, Juh Lee, Renan de Pinho, além do saxofonista Argentino Neto e do guitarrista Gibson Landim. Nos intervalos das apresentações o público não vai ficar parado, já que o DJ Proefx vai embalar a festa com ritmos dançantes.

Os ingressos do show Energizada podem ser adquiridos diretamente no restaurante Na Maré ou pelo site Sympla.

Sobre Renah

Renata Del Pinho “Renah” é cantora, compositora e professora de canto no Centro de Formação de cantores Siga Canto, fundado pela artista. Estudou canto lírico no Conservatório Carlos Gomes e há pelo menos vinte anos se apresenta em palcos diversos do Pará interpretando canções de diversos gêneros musicais, desde o jazz, MPB até a Música Popular Paraense (MPP).

Serviço

Festa "Energizada"

Data: 8 de dezembro (domingo)

Horário: 16h

Local: Na Maré Restaurante - R. São Boaventura, 112 - Cidade Velha