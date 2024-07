Festa dos anos 80 em Belém: Gastropark Festival promete muita música, comida e cerveja artesanal

Vai ficar em Belém neste final de semana de 20 e 21 de julho? Que tal curtir uma festa completa com muita vibe e música dos anos 80? A 2ª edição do Gastropark Festival promete música, comida e opções de cerveja nacional e o melhor, bem no centro da cidade.

No local haverá dois ambientes: um externo, com 20 stands que irão dos lanches clássicos aos pratos mais inovadores; petiscos e mais de 20 rótulos de cervejas artesanais de produtores locais. No outro, interno, um palco para shows com bandas e djs, além de espaço para fotografia e flash tattoo.

Confira a programação completa do 2º Gastropark Festival

🍻🍔🎶 Sábado (20/07)

17h-18h: Música Ambiente

18h-21h: DJ Alexandre

21h-23h: Duo Matt Brevis

23h-02h: Banda Carvs

02h-03h: Música Ambiente

🍻🍔🎶 Domingo (21/07)

17h-18h: Música Ambiente

18h-20h: DJ Aritana

20h-22h: Duo Felipe de Paula

22h-00h: Banda Muvi

festival

Serviço: A 2ª edição do GastroPark Festival acontece neste sábado (20) e no domingo (21), de 17h às 23h, no Raí Eventos, na Avenida Nazaré, nº 256. A entrada é gratuita.