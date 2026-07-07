Fernando Fernandes, atleta paralímpico e ex-BBB, publica imagens em Belém e Fortalezinha, no Pará

O atleta paralímpico, apresentador e ex-BBB Fernando Fernandes registrou em suas redes sociais imagens da viagem que realiza no Pará. Após percorrer a Transamazônica, o artista compartilhou fotos e vídeos de sua passagem por Belém e Fortalezinha, localizada no município de Maracanã.

Trajetória multifacetada

Fernando Fernandes construiu uma trajetória marcada pela versatilidade e pela atuação em diferentes frentes da televisão brasileira. Ele iniciou a carreira como modelo, alcançando projeção nacional e internacional, antes de migrar para a dramaturgia.

Como ator, integrou o elenco de novelas e séries de grande audiência, consolidando sua presença na TV com personagens em produções de diferentes gêneros. Ao longo dos anos, também expandiu sua atuação para a apresentação de programas e projetos voltados ao entretenimento, demonstrando habilidade diante das câmeras em formatos variados.

Atuação pela inclusão e acessibilidade

Nos últimos anos, Fernando Fernandes tornou-se uma referência na defesa da inclusão e da acessibilidade. Após sofrer um acidente automobilístico em 2009 que o deixou paraplégico, ele passou a utilizar sua visibilidade para incentivar o esporte adaptado e promover debates sobre direitos das pessoas com deficiência.

Competidor de alto rendimento na paracanoagem e palestrante, transformou sua experiência de superação em uma plataforma de conscientização. Ele inspira milhares de pessoas por meio de sua atuação na mídia, nas redes sociais e em iniciativas voltadas à inclusão social.