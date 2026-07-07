Fernanda Torres relata sumiço da mãe durante campanha ao Oscar em 1999: 'raptada, abduzida'

Fernanda Torres relembrou a campanha ao Oscar de sua mãe, Fernanda Montenegro, durante o programa 'Conversa com Bial' que será exibido nesta terça-feira, 7. A atriz comparou a indicação pelo trabalho em 'Ainda Estou Aqui' com a experiência vivida pela mãe em 1999, destacando o período em que ficaram distantes.

Segundo Pedro Bial, houve um clima de Copa do Mundo quando Torres recebeu a indicação. A artista lembrou que a situação foi semelhante à que Fernanda Montenegro enfrentou décadas antes, durante a corrida pela estatueta por 'Central do Brasil'.

A brasileira descreveu a experiência da mãe como 'uma viagem, um túnel inacreditável'. Ela complementou que a mãe 'foi raptada, abduzida, e um dia voltaram' com ela, permanecendo 'seis, oito meses sem ir para casa'.

Nova fase do Conversa com Bial

A nova etapa do 'Conversa com Bial' começa nesta terça-feira, 7, às 23h, com exibição na TV Globo. O primeiro episódio da temporada tem a participação de Fernanda Torres.

A gravação ocorreu no Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A estreia aborda a carreira da artista, com foco em seu envolvimento no longa-metragem 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles.