Feira do Livro e das Multivozes abre nova edição presencial na quarta-feira, 1º, no Mangueirinho

O mês de dezembro começa trazendo de volta o evento em que paraenses celebram o amor pela literatura. A Feira Pan-Amazônica do Livro das Multivozes abre sua 24ª edição, que será realizada na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, entre os dias 1º e 5 de dezembro. Em uma edição adaptada, a primeira presencial desde o início da pandemia, o evento vai homenagear o escritor Vicente Cecim, que faleceu em junho deste ano, e a pajé e escritora Zeneida Lima.

Pela segunda vez com o conceito de Multivozes, a Feira deste ano constrói sua programação sob os seguintes pilares: juventude, acessibilidade, inclusão e tecnologia. A programação contará com espetáculos cênicos, recitações poéticas, teatro de bonecos, contação de histórias, um cinema que dará destaque às obras audiovisuais de Cecim, papo cabeça, rodas de conversa, encontros literários, apresentações musicais com artistas paraenses e visitação guiada e gratuita ao Centro de Ciências e Planetário do Pará.

A secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, defende os pilares escolhidos para guiar a programação da Feira deste ano, como assuntos importantes e contemporâneos.

“Eles [os pilares] falam muito sobre esse momento que a nossa sociedade está vivendo. Estamos com uma sociedade muito ativa na luta por direitos. Então falar de inclusão e acessibilidade, do protagonismo da juventude e da tecnologia como ferramenta importante na garantia dessa cidadania cultural, nos pareceu bastante apropriado. São temáticas que se transversalizam, se entrecruzam. Sabemos que a juventude tem exercido um papel protagônico muito importante nessa discussão do território, das articulações em rede, da própria inovação, e os instrumentos tecnológicos têm exercido um papel fundamental nesse processo de garantia de direitos”, explica Ursula.

É essa mesma tecnologia que se torna uma importante ferramenta na garantia de direitos de pessoas com deficiência, pauta que também será destaque na Feira deste ano. Ursula adianta que um dos livros da Zeneida Lima, homenageada da edição, será lançado com audiodescrição. Em uma parceria com o projeto Lamparina Acesa (UEPA), haverá ainda visita guiada ao evento, com audiodescrição para pessoas cegas ou com baixa visão. As traduções em Libras também farão parte das programações.

Durante os dias de Feira, será montado o Ponto do Autor, espaço dedicado ao lançamento de obras, comercialização e autógrafos. A lista de autores e as respectivas obras pode ser conferida em secult.pa.gov.br/edital/25.

A Secretaria de Estado de Cultura também lançará os livros “Letras que flutuam”, de Fernanda Martins; “Memórias da Cabanagem”, de Paulo Evander e Leonardo Torii; “Anjo dos Abismos e outras linhas”, de Ruy Barata; “Os Animais da Terra”, de Vicente Cecim; “Poemas da minha vida”, de Jorge Lima; e as obras impressas da Coleção Caruani, com os títulos infantis “Macaco ambientalista”, “Perigo na floresta” e “Garça empoada”, de Zeneida Lima. Também será relançado o livro da série “Violão Paraense”, com biografia e partituras de Nego Nelson.

O Mangueirinho, local da Feira deste ano, terá sua lotação reduzida para duas mil pessoas, sendo metade deste número para pessoas na área expositiva de estandes. Para entrar no local do evento, o público também precisará comprovar imunização total contra a covid-19.