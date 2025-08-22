Feira de Audiovisual da Amazônia abre inscrições de projetos para evento em Macapá

Os produtores e demais profissionais do campo audiovisual na Amazônia podem se inscrever até a próxima quarta-feira, 27, para participar da 1ª Feira de Negócios do Audiovisual da Amazônia Criativa, que ocorre entre os dias 23 a 27 de setembro, em Macapá.As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela via online, a partir de informações do perfil no Instagram @Duda Filmes.

Realizado pela Duda Filmes e pelo Instituto Amazônia Criativa, o evento conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo, do Governo do Estado do Amapá e do Ministério da Cultura. Segundo a organização, serão cinco dias de mesas de debates, debates, masterclass, pitchings, oficinas e acessibilidade, curso de Engenharia da Produção, voltados para produtores, roteiristas, diretores e realizadores independentes dos estados da região: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Os organizadores informam que a seleção será feita por uma comissão curadora, que avaliará critérios como originalidade, relevância cultural, viabilidade técnica e potencial de mercado dos projetos. Também será considerada a diversidade regional, de gênero e étnico-racial dos realizadores.

Os melhores projetos nas categorias de longa-metragem e série serão premiados com troféus, certificados e mentorias exclusivas com especialistas da Plataforma Transforma e do Projeto Paradiso.

Com exceção do Amapá, cada estado da Região Norte terá um representante no evento. Os realizadores dos demais estados terão passagens, hospedagem e alimentação garantidas. Nas rodadas de negócios, mais projetos poderão ser escolhidos.

Os premiados em 1º e 2º lugares nas categorias de Longa de Ficção e Série de Ficção receberão troféu, certificado de reconhecimento e mentorias. Já os vencedores dos 1º e 2º lugares da categoria Longa Documentário e Série de Documentário levam certificado de reconhecimento e mentoria.

Os projetos participarão de sessões de pitching abertas para "players" do mercado, rodadas de negócios individuais, painéis, mesas de debate e masterclass abertas, curso Engenharia da Produção e oficina de pitching.

