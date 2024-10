Feira Criativa A Casa Aberta em Belém traz neste sábado (5) atrações com o tema do Círio

Quem está em Belém, aguardando pela realização dos Círio de Nossa Senhora de Nazaré a partir da próxima semana, vai poder conferir neste sábado (5) as atrações da Feira Criativa A Casa Aberta a ser realizada com o foco justamente na festa maior dos paraenses. O evento acontecerá das 16h às 22h na sede da Casa, na Rua Ó de Almeida, 1062, no bairro do Reduto, com entrada franca. Nesta edição, serão apresentados trabalhos elaborados especialmente para essa época mais festiva em Belém do Pará.

Desse modo, o público vai encontrar no evento semijoias personalizadas, artigos religiosos e místicos e ainda poder degustar sabores especiais da La Alfajoreria Belém, Veg Casa e Street Burguer. Vão ser expostos trabalhos da Mia Velas e Aromas, dos Ateliês Corisfio, Dicoremflor e Tcendoamor, além da encadernação artesanal do Lilo Ateliê. Uma novidade para esta edição são as joias personalizadas da Hera Joias e Millan Personaliza. Outra atração: brincos e colares da Artez Artesanatos e a arte indígena com colares, brincos e pintura corporal indígena do Arapiunarte.

A feirinha conta com momentos de bem estar e autocuidado com os produtos da Divinaluluz e da Ascensão Incensaria que trazem ritualística, perfumaria ancestral e autoconhecimento. A massoterapeuta Jô Barbosa participa oferecendo massagem expressa. E ainda vai ter o Cult Arte e Brechó com moda sustentável e artigos de colecionador.

O foco da Feira Criativa é estimular a conexão, o encontro, o potencial criativo, o lazer e o apoio à cena cultural de Belém, além de criar momentos de celebração do Círio e dos sentimentos que esta época especial desperta.

Cultural

A programação cultural do evento terá três opções. Às 15h, antes da abertura da Feira, a Veg Casa promoverá uma oficina sobre como preparar uma refeição vegana completa para o Círio, ou seja, proporcionar uma opção para as pessoas que não consomem alimentos de origem animal sem perder os sabores típicos desse período de comemorações e reuniões de família e amigos.

Já as 16h, será realizada de forma gratuita a oficina de renda em papel da artista plástica Carla Beltrão. Carla é reconhecida por seus trabalhos de pesquisa, estudo e experimentação de técnicas e de materiais. Às 19h30, vai ter show da banda Veropa Sessions trazendo seus ritmos e cores para a festa.

Serviço:

Feira Criativa A Casa Aberta - edição Círio

Dia 05 de outubro - 16h às 22h

Programação cultural:

15 h - Oficina de culinária vegana para o Círio

16 h - Oficina de Renda em Papel com Carla Beltrão (para todas as idades)

19h30 - show Veropa Sessions

Rua Ó de Almeida, 1062 - Reduto

Entrada franca