'Feijoada do Papai' tem shows de Arthur Espíndola e diversos nomes do samba em Belém

Música, alegria e comida farta vão fazer parte de mais uma edição da tradicional Feijoada do Papai, que acontece neste sábado (3), na Assembléia Paraense. Realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), o evento tem o intuito de arrecadar fundos para o Círio 2024 e auxílio nas obras de manutenção da Paróquia de Nazaré.

A programação será comandada por Arthur Espíndola, um dos grandes nomes do samba em Belém e que traz como convidados diversas bandas e cantores de sucesso no gênero. Além de Espíndola, o público presente contará com shows de Vaguinho DB, Virtudão, Mariza Black e discotecagem do dj Fábio Yamada.

De acordo com Ronaldo Martins, diretor de Eventos da Festa, o evento terá um clima familiar, com a presença de muitos pais que estarão curtindo a programação, em alusão ao Dia dos Pais, comemorado no 2º domingo de agosto.

“Sempre procuramos trazer atrações que os pais curtam. E uma tarde animada, com feijoada deliciosa, chopp e muito samba, com artistas locais, com certeza vai ser especial para os pais presentes”, explica o diretor de Eventos da Festa, Ronaldo Martins.

Com 15 anos de carreira consolidada, Arthur Espíndola já fez uma participação especial na Feijoada do Papai, em 2022. Desta vez, ele retorna como uma das atrações principais do evento e prometendo fazer um show inesquecível para o público

”Vamos fazer um passeio pelo samba do Brasil, com músicas de grandes compositores do samba, desde o início até os sambistas dessa nova geração, como Demônios da Garoa, Paulinho da Viola, Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho até Exaltasamba, Grupo Sorriso, e outros. E, por isso, convidei artistas de diferentes estilos do samba, como o Vaguinho, tocando um samba mais romântico, Mariza Black, com sambas mais tradicionais, e o Virtudão que fazem um samba diferenciado”, ressalta Arthur.

Para participar da Feijoada do Papai é necessário comprar mesas do evento, que estão à venda na Diretoria da Festa, no Centro Social de Nazaré, pelo valor de R$ 150. Quem adquirir o ingresso terá direito a se deliciar com a feijoada completa do buffet da Assembléia Paraense, além de uma camisa personalizada, caneca e boné, para os pais, e sorteio de vários brindes.

SERVIÇO:

Feijoada do Papai

Data: 03/08/2024

Horário: 12h, com entrega das feijoadas até 15h. O show inicia a partir das 15h30.

Local: Assembléia Paraense

Vendas: Centro Social de Nazaré, sede da Diretoria da Festa, localizada na área do estacionamento da Basílica.

Informações: 91 4009-8417