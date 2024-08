Faustão fala sobre estado de saúde após se submeter a dois transplantes

Após uma internação na semana passada, Fausto Silva atualizou seu estado de saúde na noite desta sexta-feira (23/8). Em entrevista ao SBT, o apresentador assegurou que está bem e que até adotou um estilo de vida mais saudável. Vale lembrar que, no último ano, Faustão passou por dois transplantes, um de rim e outro de coração.

“Minha saúde está muito boa. Hoje, por exemplo, fiz duas horas de ginástica. Depois de dois transplantes em um prazo de seis meses, era necessário recuperar a parte física. Cuidar da ‘funilaria’ se tornou meu lema de vida”, declarou em entrevista a César Filho no SBT Brasil.

Além disso, Faustão informou que o tratamento de hemodiálise, que realiza três vezes por semana, está mostrando bons resultados. “Nesta semana, foi reduzido para duas vezes por semana. Há uma perspectiva de reduzir para uma vez por semana ou até mesmo de interromper o tratamento”, comentou.

O apresentador também mencionou a possibilidade de realizar um novo procedimento com um médico curitibano que reside em Miami. “Já tive uma consulta com ele. Ele trabalha com um sistema diferente, utilizando doadores vivos, e quer implantar esse método no SUS, o que seria uma revolução. Isso ampliaria as possibilidades. Tenho cerca de 10 doadores na família com compatibilidade sanguínea”, revelou.

Na semana passada, Faustão preocupou seus fãs ao ser internado no hospital, a mesma unidade onde Silvio Santos faleceu no último sábado (14/8). No entanto, de acordo com sua esposa, Luciana Cardoso, ao F5, a situação não era grave, já que o apresentador foi ao hospital apenas para realizar exames de rotina.