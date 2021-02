Faustão é flagrado ao vivo na arquibancada do Maracanã durante final da Libertadores

Câmeras flagraram o exato momento em que Fausto Silva, o Faustão, apareceu na arquibancada do estádio Maracanã, na final da Copa Libertadores da América, em partida disputada na tarde do último sábado (30).

As imagens são do primeiro tempo de jogo, quando a transmissão do SBT o mostrou acidentalmente no meio do público presente, na torcida do Santos, time do qual é torcedor fanático. O apresentador foi um dos convidados VIP para assistir a partida decisiva contra o Palmeiras.

Por mais que a imagem não foque totalmente no rosto de Faustão, o fato de João Guilherme Silva, filho do comunicador, ter postado nos stories do Instagram um registro de dentro do estádio, confirma que ele estave presente no local.

Essa é a primeira vez que Fausto aparece em público desde o anúncio da saída da TV Globo, após 32 anos no ar, sempre liderando a audiência, o "Domingão do Faustão".