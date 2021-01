Depois de 32 anos no ar, sempre líderando a audiência, o "Domingão do Faustão" sai do ar em dezembro. As informações são de Lauro Jardim, do Jornal O Globo.

Fausto Silva definiu sua saída da Globo neste fim de semana.

Até o fim do ano, porém, o programa segue normalmente no ar.