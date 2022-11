Fátima Bernardes positiva para Covid e diz que The Voice estreia sem alterações

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes compartilhou nesta terça-feira, 14, em sua conta oficial no Instagram que positivou para a Covid-19. Vacinada com quatro doses do imunizante contra a doença, a apresentadora estará à frente da 11ª edição do The Voice Brasil, que estreia nesta terça-feira, 15, tranquiliza os fãs.

Com os programas iniciais gravados, Fátima diz que está em isolamento, em Recife ao lado do namorado, o deputado federal, Túlio Gadelha. Ela diz que está bem e que os fãs poderão assistir ao programa musical normalmente.

Na imagem compartilhada, que reproduz um tuíte feito pela apresentadora, ela diz: "É verdade a notícia: testei positivo pra covid pela primeira vez. Com as 4 doses da vacina em Diaz estou bem, mas sigo afastada do trabalho até negativar. Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do @thevoicebrasil estão garantidas. Não percam a estreia amanhã!"

"Dessa nova variante, não escapei: pela primeira vez testei positivo pra Covid. Estou em Recife com meu amor @tuliogadelha enfrentando o isolamento", diz a legenda da publicação.

Confira a publicação na ítegra: