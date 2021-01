Fátima Bernardes comemora recuperação da mãe nas redes sociais. Dona Eunice, de 75 anos, aparece sorridente ao lado do pai da apresentadora, Amâncio. A cirurgia foi realizada na sexta-feira (8), após ter sofrido uma queda. Fátima fez questão de agradecer a equipe médica que cuidou dela.

"Minha mãe deu um susto na gente com uma queda, precisou operar, mas depois da cirurgia não teve mais dor. Nem parece que ainda ontem estava no centro cirúrgico. Minha gratidão a esses profissionais da saúde que parecem fazer mágica com as mãos. Nada de culpar 2021, hein. A queda ainda foi em 2020. Devemos continuar esperançosos num ano melhor", escreveu Fátima na legenda.