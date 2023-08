Fãs passam mal e deixam show de Alexandre Pires em ambulância nos EUA

O cantor Alexandre Pires manifestou sua indignação durante uma apresentação no Arion Event Center, na Flórida, Estados Unidos. Os fãs do artista brasileiro precisaram deixar o local de ambulância devido ao calor intenso, agravado por um atraso de três horas no evento.

Conforme relatado pelo colunista Leo Dias, o recinto estava superlotado e desprovido de ar-condicionado, o que causou desconforto entre alguns dos fãs presentes. Algumas pessoas chegaram a necessitar de assistência médica.

Participantes do evento testemunharam quando o brasileiro, ainda no palco, teria se pronunciado sobre o episódio e pedido desculpas ao público, demonstrando sua irritação com a desorganização do local em relação ao show.

“Talvez nem estivéssemos aqui, com vários problemas, mas vocês não têm culpa […] Eu peço desculpas a todos por essa situação, pois nunca participamos de um evento tão ‘caloroso, muito calor humano’, mas vai ficar leve. Mas de leve não tem nada, é uma falta de respeito imensa com vocês e com a gente também”, declarou.

“O evento é para os nossos irmãos brasileiros e vocês são tratados dessa forma, um pouco mais de respeito com o nosso povo, com a nossa gente, o restante deixa para lá. Mais uma vez pedimos desculpas para vocês por algo que fugiu das nossas mãos e da nossa responsabilidade”, acrescentou, conforme relatado pelo colunista.