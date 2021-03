Fãs paraenses do DJ Siqueirão da Saudade compartilham últimas homenagens ao artista

Após três dias do Dia Mundial do DJ, comemorado em 9 de março, o Pará perdeu um dos maiores profissionais conhecidos por embalar as festas com músicas do “passado”, o DJ Siqueirão. O artista morreu na última quinta-feira (11), por volta das 20h, após complicações pela Covid-19, no Hospital de Campanha do Hangar Centro de Convenções.

Manoel Siqueira, de 51 anos, foi enterrado na tarde desta sexta-feira (12), no cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém. Fãs do DJ se aglomeraram em frente ao local para dar a última despedida. Dois carros de som estão sendo usados para as homenagens.

A notícia da morte precoce do DJ Siqueirão causou comoção nos admiradores do profissional, entre famosos e anônimos, que deixaram várias mensagens lamentando o ocorrido nas redes sociais socias.

Com 30 anos de profissão e conhecido por ‘discotecar’ e ao mesmo tempo conversar com o público sobre a letra da música de uma maneira descontraída, Siqueira vai deixar saudade nos corações de fãs, como o jornalista Mário Lins.

No twitter, o profissional da comunicação escreveu, ontem a noite, que a partida do DJ é uma grande perda para o cenário musical paraense. “Acabo de receber a notícia da morte por Covid do DJ Siqueira, da aparelhagem Siqueirão. Um DJ muito respeitado! Uma grande perda! Meus sentimentos à família”.

Acabo de receber a notícia da morte por Covid do DJ Siqueira, da aparelhagem Siqueirão. Um DJ mt respeitado! Uma grande perda! Meus sentimentos à família! pic.twitter.com/5zImzrLf1S — Marcio Lins (@_marciolins) March 11, 2021

Uma das características do Siqueira era interação, falando um pouco das letras com humor e uma boa comunicação pic.twitter.com/eAJbDE2ML2 — Marcio Lins (@_marciolins) March 12, 2021

Em entrevista ao OLiberal.com, Márcio, que também atua como DJ de aparelhagem, afirmou que Siqueirão, por sempre ter sido uma pessoa auto alto astral, deixa um legado de diversão, de esperança e religiosidade.

“Nas lives dele, ele sempre deixava uma mensagem positiva de esperança com muita religiosidade, muita fé e alegria. Era muito característico dele que durante a música, [Siqueira] interagisse como se estivesse se comunicando com o cantor e, isso era muito bacana, porque ele levava o entretenimento de outra forma, algo bem humorado, fazia você refletir algumas vezes, isso é muito bacana”, relembra.

A alegria que Siqueira transmitia tanto presencialmente durante as apresentações quanto digitalmente agora dá lugar a um sentimento de saudade, segundo o jornalista. “Infelizmente [ele] não conseguiu vencer a Covid, mas vai deixar para gente um legado de valorização dos djs paraenses, que a gente sabe que nessa pandemia estão muito afetados com a paralisação de eventos e merecem mais valorização”.

Silvia Gil, apresentadora do ‘Pará Show’, que exibe festas de aparelhagens paraenses, compartilhou um vídeo em que relembra o aniversário de 9 anos do programa e aparece comemorando ao lado do DJ.

“Meu coração está em pedaços. Perdemos o nosso querido amigo. Você fez parte da minha história como cantora e apresentadora. Meus sentimentos a família, fãs e amigos do eterno DJ Siqueirão”, escreveu, em uma publicação feita no instagram.

Nas redes sociais, os internautas lamentam a perda do DJ e destacam a importância dele para a música e cultura paraense. Confira a repercussão:

Dj Siqueira se foi por essa doença terrível. Dói pq as músicas que ele tocava vão diretamente nas memórias mais incríveis que eu tenho. Minha família reunida em Pirabas, dançando, sendo feliz ouvindo um passadão. 🌹Muita luz. — A gabitxramos (@gabitr_) March 12, 2021

Caramba, mano. DJ Siqueira é uma referência na cena cultural de Belém. Ajudou a construir a história das aparelhagens na cidade. Meus sentimentos à família. — Adison Ferreira (@adisoncferreira) March 11, 2021

Lembro de uma frase icônica do DJ Siqueira antes de sair do Pop Saudade, num show em Salvaterra. Lá ele falava “galera, cuidado com as suas latas de cerveja, não vão deixar jogadas por aí porque senão o rato vem e mija na sua cerveja, CUIDADO COM A DOENÇA DO RATO” — tiquitita (@gersojunio) March 12, 2021