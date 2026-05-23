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Fãs de Michael Jackson transformam sessão de cinema em celebração ao legado do artista em Belém

Encontro reuniu admiradores do cantor com dança, brindes, interação e exibição coletiva do filme; fãs destacaram memórias afetivas, valores e influência do artista em suas vidas

Jéssica Nascimento
fonte

Fãs reunidas em cinema de Belém para ver o filme sobre Michael Jackson. (Foto: Jéssica Nascimento | Especial para O Liberal)

Uma sessão especial organizada por fãs de Michael Jackson transformou uma sala de cinema de Belém em um espaço de homenagem ao artista neste sábado (23). O encontro reuniu admiradores para assistir ao filme sobre o cantor. Além da exibição, o evento também abriu espaço para relatos sobre a relação dos participantes com o ídolo e a influência que ele exerce até hoje.

image (Foto: Jéssica Nascimento | Especial para O Liberal)

Segundo a administradora do fã-clube e organizadora do encontro, Jamylly Moreira, a iniciativa surgiu após muitos integrantes assistirem ao filme separadamente durante a estreia e sentirem falta de compartilhar a experiência.

“Cada um na estreia foi assistir num cinema diferente e muitos sentiram a necessidade de assistir juntos, porque em algumas sessões não tinha sido tão animado. Então estava todo mundo querendo fazer uma sessão junto, para ser uma coisa mais animada”, explicou.

Legado que vai além da música

Para os participantes, Michael Jackson representa muito mais do que o sucesso artístico. Jamylly afirma que o cantor se tornou uma referência de valores e inspiração pessoal.

“É uma pessoa que me ensina valores que dificilmente eu encontro em muitas pessoas hoje em dia. Princípios de humanidade, de caridade, de respeito. Fora o artista que ele é, que para mim é inigualável”, declarou.

Ela ainda destacou a influência do artista em sua rotina e revelou manter um dia reservado para homenageá-lo. “Para mim ele construiu a ideia de ter um dia sem contas de futebol para ser o dia que eu sou do Michael Jackson”, contou.

image Jamylly Moreira. (Foto: Jéssica Nascimento | Especial para O Liberal)

A representante comercial Geovana Miranda também destacou a conexão construída com o artista ao longo dos anos. Fã desde a infância, ela afirma que a admiração cresceu após a morte do cantor.

image Geovana Miranda. (Foto: Jéssica Nascimento | Especial para O Liberal)

“Eu me tornei mais fã ainda depois que aconteceu que ele morreu. Fui atrás de mais coisas e acabei me apaixonando”, disse.

Ao definir o legado do artista, Geovana associou a imagem de Michael ao álbum Invincible. “Eu acho que ele é invencível de todas as formas. Pode ter acusações em cima, outros artistas chegando, ele vai ser invencível em tudo”, afirmou.

image (Foto: Jéssica Nascimento)

Memórias de infância e influência familiar

Entre os participantes estava o psicólogo Felipe Silva, que relembrou o primeiro contato com Michael Jackson ainda aos cinco anos, por meio de um DVD do álbum History, apresentado pelo pai e pela avó.

image Felipe Silva. (Foto: Jéssica Nascimento | Especial para O Liberal)

“Eu lembro que a primeira música que tocava era o teaser do History e depois vinha ‘Billie Jean’. Quando eu tinha cinco anos eu fiquei: ‘Meu Deus, o que é isso?’ Eu não estava acreditando”, contou.

O impacto foi imediato e marcou a infância do fã. “Depois dali, todos os dias eu via aquele mesmo DVD e imitava o Michael Jackson todos os dias”, relembrou.

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