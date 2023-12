Farofa da GKay: Influencer se pronuncia após trair a namorada: ‘Agi como moleque’

Durante a Farofa da Gkay, evento que reúne diversas celebridades, o influenciador Lucas Huback foi flagrado beijando a tiktoker Beca Barreto. Vídeos vazados nas redes sociais chegaram na namorada do influencer, Nicole Machado, nessa terça-feira (5). Lucas precisou se manifestar nas redes sociais.

No entanto, após a repercussão das imagens que mostram Huback agarrado a Beca em um dos cantos da festa, a primeira a se pronunciar foi Nicole. Em seus stories do Instagram, ela afirmou que esse não foi o primeiro problema entre o casal - mas provavelmente será o último: "Já que ele não fala nada e prefere curtir a festa do que colocar a cara a tapa, vou ter que fazer isso", desabafou. "Como muita gente sabe, eu e Lucas namoramos durante 11 meses, do final de 2021 até 2022. (...) Depois que a gente terminou, ficamos algumas vezes, e em setembro decidimos começar do zero. Prometemos ficar só um com o outro, para ver no que ia dar", conta.

"Desde setembro, topamos dar uma chance para o nosso relacionamento - até ontem", confessou. Ela afirmou que os dois estavam juntos em segredo, para dar uma chance ao romance sem expor o casal. Mas agora, ela já trata o casal como passado: "A gente estava junto, e o que aconteceu ontem foi que ele me traiu. Eu soube por páginas de fofoca, liguei para ele porque queria ouvir da boca dele".

Foi preciso a - agora ex-namorada - falar, para Lucas Huback também se pronunciar, dando satisfação aos seus seguidores: "Só quero pedir uma coisa para vocês: não ataquem a Nicole. Eu agi de uma forma imatura, agi como moleque. Fui o errado, então se forem me atacar, podem me atacar". Ele completou explicando o contexto pelo qual compareceu à Farofa: "Avisei para ela que eu vinha e prometi que vinha para cá para conhecer as pessoas, porque seria bom para mim, mas agi ontem de uma forma escrota. Errei, e é isso. Peço desculpas a vocês que me seguem, à Nicole e à família dela", finalizou.

Mas ao encontro da fala de Nicole, Lucas não confirmou que os dois estavam namorando: “Eu não estava namorando, estava ficando sério com ela. A gente estava deixando as coisas fluírem para que pudesse dar certo. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas queria pontuar que não estávamos namorando", enfatizou.