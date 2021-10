Fantasiada para o Halloween, Anitta fica de quatro em foto

Anitta não para! No Instagram, a cantora tem compartilhado com seus fãs sua vida agitada nos Estados Unidos: baladas, shows e encontros fazem parte do dia a dia da musa, que agora entrou na temporada de Halloween. No último sábado (30), ela aproveitou uma fantasia de pantera, bem colada ao corpo, para exibir as curvas acentuadas e fazer poses ousadas. Confira:

A cantora ainda escreveu na legenda: "Pantera rosa hoje à noite para o Halloween (pros EUA... pro Brasil, Sabrina Sato 2 em 1)". A brincadeira é porque a fantasia, originalmente, é da apresentadora e foi emprestada para Anitta.