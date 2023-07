Famoso chapéu de Indiana Jones foi criado no Brasil; saiba onde

Na última quinta-feira (29) estreou no Brasil o filme “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, que marca a despedida do ator Harrison Ford de uma das franquias mais famosas do cinema. Com isso, foram reveladas curiosidades que estão por trás de um dos personagens mais icônicos da tela: o chapéu que Indiana Jones usa foi criado no Brasil, mais precisamente em Campinas. Conheça a história:

Segundo Sérgio Cury Zakia, que foi proprietário da fábrica de chapéus Cury, veio um fabricante de chapéus dos EUA que trabalhava na maior fábrica da época. Como o comprador estrangeiro tinha ouvido falar da fabricante brasileira, visitou o espaço e propôs que fosse feito um modelo com a aba maior, para ser usado em um filme.

"Para nós foi uma surpresa, mas dissemos que conseguíamos", afirmou o empresário, em entrevista ao Museu da Pessoa.

Na época, foram produzidas seis mil carapuças no Brasil e enviadas aos Estados Unidos, onde foram realizados os detalhes finais e o acabamento.

O comerciante estrangeiro nunca deixou que a empresa de Sérgio batizasse o chápeu com o nome do personagem. "Depois tentamos colocar o nome Indiana Jones, mas ele não deixou. Disse que tinha que pagar um dinheirão. Então nós chamamos de modelo Indiana Jones. Aí podia usar”, acrescentou.