Indiana Jones e a Relíquia do Destino ganha novo trailer e adianta trama aos fãs

O último filme da famosa franquia de Steven Spielberg e Harrisson Ford, Indiana Jones 5 teve mais um trailer divulgado nesta sexta-feira, 7. Divulgado durante a Star Wars Celebration 2023, o trailer mostra o protagonista em sua aventura derradeira, enfrentando nazistas.

Na trama da produção, o personagem de Harrison Ford está no período da Guerra Fria, no ano de 1969, durante a era da corrida espacial. O vilão da história se chama Voller, vivido pelo ator Mads Mikkelsen. Fazem parte também Phoebe Waller-Bridge, como Fleabg, Boyd Holbrook, como o personagem Klaber, e Antonio Banderas, como Renaldo.

A direção do filme, desta vez, ficou a cargo de James Mangold, que também dirigiu as produções Logan e Ford vs. Ferrari. Esta será a primeira vez que um filme da franquia Indiana Jones não é dirigido por Steven Spielberg. JO compositor John Williams, que criou o tema para Os Caçadores da Arca Perdida em 1981, também está encarregado da trilha sonora do novo longa. A estreia está prevista para o dia 30 de junho.