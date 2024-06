Matteus, do BBB 24, é acusado de fraudar cotas raciais para entrar na faculdade

Matteus Amaral, ex-participante do Big Brother Brasil 24, está dando o que falar nas redes sociais após a divulgação de documentos que sugerem que ele teria se autodeclarado negro para garantir sua vaga no curso de Engenharia Agrícola através do sistema de cotas raciais no Instituto Federal Farroupilha (IFFar) em 2014.

De acordo com informações contidas em dois editais do instituto, o namorado de Isabelle teria se declarado como "preto". Os editais, viralizados no X, antigo Twitter, apontam que inicialmente ele foi desclassificado no resultado preliminar de janeiro de 2014 por obter nota zero na redação. Contudo, um segundo edital, publicado em fevereiro do mesmo ano, mostra que ele conquistou a vaga através das cotas raciais.

O ex-participante do reality show frequentou o campus de Alegrete, no Rio Grande do Sul, por cinco períodos antes de interromper seus estudos para cuidar de sua avó. Documentos públicos confirmam sua aprovação para o curso de Engenharia Agrícola, que envolve tanto o IFFar quanto a Unipampa. Até o momento, Matteus não se pronunciou sobre as acusações.

Sobre as cotas

A Lei de Cotas (Lei 12.711), aprovada em 2012, estabelece que instituições federais de ensino superior devem reservar vagas para alunos de escolas públicas, de baixa renda, negros, pardos e indígenas, como forma de reduzir desigualdades raciais e promover reparação histórica. No entanto, as notas de corte mais baixas para os cotistas em comparação com os demais têm levado alguns estudantes brancos a tentarem fraudar o sistema para obterem vagas.

Para combater essas fraudes, recentemente, houve um aumento na rigidez do processo de seleção, com a implementação de bancas examinadoras, visto que nos primeiros anos da lei, a autodeclaração era o único critério para a aplicação das cotas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)