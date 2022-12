Fafá de Belém planeja 'Varanda de São Benedito' para 2023

A festividade da Marujada começou neste domingo (25), com a celebração do Natal em Bragança, nordeste do Pará. São 224 anos de celebração e cortejo por marujos e marujas fazem cortejo ao santo preto São Benedito. O santo é padroeiro da cidade e tem de origem italiana. A cantora Fafá de Belém será a principal atração do evento. O investimento é uma parceria do Governo do Estado e Prefeitura de Bragança, por meio da Secretaria Municipal de Cultura Desportos e Turismo (SECULDT).

A cantora destacou ainda que pode planejar uma “Varanda de São Benedito” para o próximo ano, deixando os fiéis bem empolgados com a novidade. “O paraense tem uma fé feliz, a procissão é inclusiva, a fé é inclusiva. E assim como eu comecei a ‘Varanda de Nazaré’ lá atrás, se São Benedito quiser, a gente começa hoje uma varanda de São Benedito, jornalistas, antropólogos, chefes de cozinha já estão aqui, prontos para o ano que vem. Vamos celebrar todo mundo juntos, essa fé feliz”, destacou a artista.

Vale destacar que o projeto “Varanda da Fafá”, completou doze anos este ao trazendo a Belém importantes formadores de opinião para uma intensa imersão na cultura paraense durante o grande espetáculo de fé dos paraenses. Na edição deste ano, a artista costurou uma série de homenagens que revelam a importância de Belém e do Pará para o mundo das artes, da língua portuguesa e para a história do Brasil. Entre os convidados confirmados estão: Ingrid Guimarães, Paulo Vieira, Thales Bretas (viúvo de Paulo Gustavo), Dom João Orleans e Bragança, Padre Fábio de Melo, os cantores Otto, Seu Jorge e artistas e nomes da música brasileira e grandes formadores de opinião.

O mesmo projeto, a cantora já mencionou de levar para a festividade de Bragança, com intuito de potencializar ainda mais a cultura da região. A Marujada é constituída na maioria por mulheres, cabendo lhes a direção e a organização. Não há número limitado de marujas, nem papéis a desempenhar. A Marujada é caracterizada pela dança, cujo ritmo principal é o retumbão. A organização e a disciplina são exercidas por uma "capitoa" e uma "sub-capitoa". É a "capitoa" quem escolhe a sua substituta, nomeando a "sub-capitoa", que somente assumirá o bastão de direção por morte ou renúncia daquela.