Fabio Lione mostra o som da 'Epic Tales Brasil Tour 2025' em Belém

Belém recebe nesta quinta-feira, dia 23, um show do aclamado vocalista italiano Fabio Lione, conhecido do público admirador do Heavy metal e Power Metal pelas atuações nas bandas como Angra, Rhapsody of Fire, Vision Divine e Kamelot, entre outras, e agora em carreira solo. Com uma trajetória expressiva em 32 anos, Fabio iniciou no dia 9 deste mês, em Salvador (BA) uma sequência histórica de shows da "Epic Tales Brasil Tour 2025", a primeira turnês solo dele no Brasil. E é esse show que o público na capital paraense vai poder conferir a partir das 19h desta quarta (abertura do espaço), no Botequim, na avenida Gentil Bittencourt, 1445. Além do vocal de Fabio e sua banda, tem apresentações das bandas Enorion, de Tatuí (SP), com Power Metal, e Glória Perpétua, de Belém, com Heavy Metal.

"A turnê 'Epic Tales Brasil 2025" foi muito bem recebida, com as pessoas indo aos nossos shows. É a minha primeira turnê solo no Brasil, com 20 shows, com muito rock, até ópera, covers, surpresas e convidados", adianta Lione. Ele diz que o show no Botequim vai ser épico.

Lione lembra que já tocou em Belém com o Angra e diz que o rock não é apenas um estilo de música, mas um estilo de vida. "De pensamento, é algo que nunca vai morrer, porque a galera sempre vai curtir o rock, porque sempre será uma coisa diferenciada e sempre haverá pessoas que vão buscar o rock, bandas novas e antigas, e escutar boa música", completa.

Show de Fabio Lione vai ter canções históricas do Heavy Metal e surpresas para o público (Foto: Gustavo Malato)

Para guardar

O show de Lione vem com tudo, ou seja, com um repertório para testar o fôlego da plateia. Clássicos como “Dawn Of Victory”, “Holy Thunderforce e “Unholy Warcry” são parte do extenso repertório que Fabio e sua banda levam para cada cidade do Brasil. A turnê foi planejada para cerca de dez apresentações. Mas a demanda por parte dos fãs do cantor fez com que a sequência de apresentações fosse ampliada para 20 datas.

Do dia 9 até o dia 19 deste mês, a agenda de shows de Fabio Lione envolveu apresentações em Salvador (BA), Aracaju (SE), Arapiraca (AL), Caruaru (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Juazeiro do Norte (CE) e Recife (PE). Depois do show em Belém, Lione e banda se apresentarão em São Luís (MA), Teresina (PI), Fortaleza (CE), Limeira (SP), São José dos Campos (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Londrina (PR), Tupá (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

"Estou muito feliz em receber esse apoio e carinho dos fãs. Ter a chance de realizar uma grande turnê solo no Brasil é algo incrível. Isso mostra que, ao longo dos anos, as pessoas têm apreciado os trabalhos feitos com Rhapsody, Angra, Kamelot, Vision Divine, Athena, entre outros projetos", declarou Fabio Lione, aos 51 anos de idade e com uma extensão vocal de tenor lírio.

Voz na estrada

Fabio lançou, em 2016, com a banda Rhapsody of Fire o álbum "Into the Legend". Lione foi o autor de todas as letras desse disco. Eles fizeram uma pequena turnê para divulgar o trabalho, e ao final das apresentações Fabio anuciou em 28 de setembro que estava se separando da banda. O vocalista se juntou a Turilli e a ex-colegas de banda, de abril de 2017 a março de 2018, para fazer a turnê Rhapsody´s 20th Aniversary Farewell Tour.

Foi em dezembro de 2018 que Fabio Lione e Luca Turilli anunciaram uma nova banda, a Turilli/Lione Rhapsody, contando ainda com a participação os ex-membros Alex Holzwarth, Patrice Guers e Dominique Leurqin. O álbum de estreia, "Zero Gravity: Rebirth and Evolution", saiu em 5 de julho de 2019.

Uma outra experiência musical na carreira de Fabio Lione se deu a partir de 16 de dezembro de 2010. Nessa data, a banda americana de power metal Kamelot anunciou Lione como seu novo vocalista. Isso porque Roy Khan, até então nessa função na Kamelot, saiu do grupo por problemas médicos e pessoais.

Fabio Lione formou com a banda Angra, nome icônico do metal progressivo brasileiro, em janeiro de 2013. Como as apresentações foram vibrantes e resultaram em um grande sucesso junto ao público, os músicos se reuniram novamente no festival Live n ´Louder, em São Paulo. Logo depois, a banda saiu em turnê comemorativa dos 20 anos do lançamento do seu primeiro disco, o "Angels Cry".

Assim, foram 11 shows na América Latina e o lançamento de um DVD, gravado na última apresentação em São Paulo. O Angra, com Fabio Lione no vocal, tocou no Japão como co-headliner no festival Loud Park 13. A turnê comemorativa do "Angels Cry" continuou com outros 14 shows na América Latina e mais quatro na Europa. Depois disso, a banda foi para um estúdio gravar um novo álbum, e Fabio Lione estava definitivamente nos vocais do grupo.

Inovador como sempre, em 2021, Fabio Lione se une ao colega de Angra Marcelo Barbosa e realiza um série de shows chamado “Rocking Your Life Acoustic Tour”. Já em 15 de novembro de 2023, ele participa do show da banda Saxon no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Fabio cantou, ao lado de Biff Byford, o hit "Ride Like the Wind". Os leitores da revista "Roadie Crew" elegeram, no final de 2023, Fabio Lione como o "Melhor Vocalista Internacional".

Serviço:

'Epic Tales Brasil Tour 2025'

com Fabio Lione e banda

23 de janeiro de 2025

No Botequim, na avenida

Gentil Bittencourt, 1445

Acesso a partir das 19h

Ingressos físicos : Distro Rock

Tattoo Or Die (cidade nova 4)

Jorge Amador (bosque)

Ingressos onlines :

www.sympla.com.br

Realização : Leprosys Produções