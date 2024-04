Fabio Assunção preocupa fãs após postagem com mensagem para filha

Fabio Assunção postou uma mensagem de saudade para a filha mais nova Alana e assustou os fãs com uma sequência de fotos. O ator fez postagem feita na manhã desta quinta-feira (18/04), Fabio disse estar morrendo de saudades da filha.

"Alana, minha filha. Teu pai e teus irmãos estão te esperado há 7 meses, 1 semana e 5 dias!!!! Venha. Aqui tem amor, tem a gente, tem o teu Ze!! Filha, assim que você puder voltar, haverá tua família pra te receber, com muita festa. Te amamos. @joao.assuncao_ @ellafelipa_ #voltaalanaayo A gente tá morrendo de saudades!!!! Vem logo!!!", declarou.

Os fãs se assustaram com a mensagem e se preocuparam sobre a relação da criança. "O que aconteceu com a filha dele?", perguntou uma seguidora. A separação entre Fabio e a ex-mulher Ana Verena no ano passado teria sido conturbada, e a filha do casal está sob a guarda da mãe.