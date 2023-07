​Fã de Taylor Swift cobre o rosto durante entrevista em show após mentir no trabalho

Um fã de Taylor Swift faltou ao trabalho para ir ao show da artista em Cincinnati (Ohio, EUA), neste sábado (1]). Na fila, ele foi abordado por uma repórter de TV e precisou dar entrevista de um jeito inusitado: cobriu o rosto com um cobertor e adicionou óculos escuros para complementar o visual. À reportagem da emissora Local 12, o fã disse ter alegado no trabalho que estava doente e, por isso, ninguém poderia vê-lo.

Taylor chega ao Brasil em novembro, com a turnê mundial The Eras Tour. São 44 músicas e quase três horas de show. Serão três apresentações em São Paulo, no Allianz Parque, e duas no Rio de Janeiro, no Engenhão.

