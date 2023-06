The Eras Tour de Taylor Swift ganha nova data no Rio de Janeiro

A empresa realizadora da turnê The Eras Tour de Taylor Swift anunciou mais uma data no Rio de Janeiro: 17 de novembro. A pré-venda exclusiva para clientes de um banco apoiador do evento começa no dia 26 de junho e para o público geral, 28 de junho, até durarem os estoques. A procura por ingressos tem mobilizado as redes, e os fãs estão registrando e compartilhando as filas longas e os acampamentos em aplicativos como o Kwai.

VEJA MAIS

Nas redes os fãs estão narrando as táticas, os perrengues e as frustrações durante a jornada para conquistar um lugar na turnê The Eras Tour de Taylor Swift.

Confira as datas no Rio de Janeiro

17 de novembro -- nova data

18 de novembro

19 de novembro