Taylor Swift no Brasil: após polêmicas nas vendas de ingressos, deputados criam lei contra cambistas

Após as polêmicas e confusões envolvendo cambistas que tentaram “furar fila” da venda de ingressos do show de Taylor Swift no Brasil, dois deputados federais apresentaram, na última sexta-feira (16), projetos de lei contra cambistas em eventos no país.

VEJA MAIS

A deputada Simone Marquetto, do MDB-SP, quer que a prática de vender ingressos a preço maior que o estipulado, passe a ser configurada como “o crime contra a economia popular”, com pena que varia de 1 a 4 anos de detenção e multa de 100 vezes o valor dos ingressos.

“O mais recente é o caso da venda de ingressos para shows de uma cantora internacional. Os fãs alegam que revendedores não autorizados efetuaram a compra de uma grande quantidade de ingressos, impossibilitando a venda para os demais consumidores. Ainda há relatos que estes ingressos estariam sendo revendidos em sites não oficiais por valores muito acima do praticado anteriormente”, diz a deputada.

Já o parlamentar Pedro Aihara (Patriota-MG), propõe que a venda de ingressos pelos cambistas seja vista como crime não somente no offline, como também no meio digital.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com