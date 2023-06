Procon-RJ notifica empresa de ingressos para show de Taylor Swift; multa de R$ 13 milhões

A cantora Taylor Swift fará shows no Rio de Janeiro, no Engenhão, nos dias 18 e 19 de novembro e a procura por ingressos está alta. Com isso, possíveis irregularidades estariam ocorrendo e a empresa responsável pelas vendas dos shows foi notificada pelo Procon-RJ e tem até 10 dias para esclarecer essas irregularidades ou poderá pagar multa de R$ 13 milhões.

De acordo com fãs da cantora, cambistas teriam adquirido um volume maior de ingressos para revender por preços exorbitantes, prejudicando o público. Os ingressos estavam disponíveis na bilheteria do estádio e no site da empresa. O Procon-RJ faz recomendações aos consumidores, que entrem em contato caso não consigam resolver a questão com a empresa que vende os ingressos.

Confira o calendário de shows de The Eras Tour da Taylor Swift:

