Brasileiro ex-Cansei de Ser Sexy pode processar Taylor Swift por plágio, entenda

O brasileiro Adriano Cintra, ex-integrante da banda Cansei de Ser Sexy poderá processar a cantora estadunidense Taylor Swift por plágio. Ele fez a composição da música "Music Is My Hot Hot Sex" ao lado de Lovefoxxx e a faixa tem muitos aspectos parecidos com “Karma”, lançada posteriormente por Taylor, no disco Midnights, de 2022.

VEJA MAIS

"Music Is My Hot Hot Sex" foi lançada em 2005 por Cintra e "Karma" em 2022 por Swift. Alguns fãs do brasileiro já tinham apontado a semelhança, relatou. "É muito parecido. É inegável que é. É a mesma frase praticamente, tem a mesma rítmica, as notas são muito parecidas, a melodia também. Ela apenas canta como se estivesse 'abrindo a voz', mas é a mesma melodia. Eu achei muito esquisito," disse.

Antes de um processo, o músico brasileiro consultou um advogado especialista em propriedade intelectual, mas não contatou Lovefoxxx e outros integrantes da banda: "Acho que não há necessidade de entrar em contato. Depois, se ela quiser, ela pode procurar também. Eu não preciso do aval dela nem de nada", destacou.

Outro ponto na história é que "Music Is My Hot Hot Sex" não só fez sucesso no Brasil, como também nos Estados Unidos. A música estava na Billboard e foi trilha sonora de um comercial da Apple.