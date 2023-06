Durante show, cantora Taylor Swift 'se engasga' com insetos; vídeo

A cantora Taylor Swift protagonizou uma cena inusitada durante um show no último domingo (4), em Chicago, Estados Unidos. Isso por que a artista se engastou e engoliu um inseto enquanto cantava. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Taylor está em turnê pela América do Norte, mas o incidente engraçado não estava no roteiro. As imagens registraram o momento em que Swift engasgou e tossiu no palco em frente ao público do Soldier Field. "Delicioso! Alguma chance de alguém ter perdido isso?", ela perguntou com humor à multidão. "Está tudo bem, eu já engoli", disse.

A plateia reagiu juntando-se à descontração da cantora e rindo junto com ela. "Vai acontecer de novo hoje à noite, há tantos insetos por aqui", comentou Swift.

Assista ao vídeo:

