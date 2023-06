Fã de Pink joga cinzas da mãe durante show da cantora: 'Não sei o que sentir'

Um fã pegou a cantora Pink de surpresa na última nesta segunda-feira, 26, ao jogar algo inusitado no palco, durante um show da cantora em Londres. A cantora está com a turnê Pink's Summer Carnival, e enquanto cantava, P!nk pega um pacote que foi arremessado da plateia e fica incrédula. "É a sua mãe? Como eu devo me sentir com isso?", questionou sem reação.

Ao saber do que se tratava, Pink devolveu as cinzas para o chão e continuou a apresentação. No Twitter, os fãs ficaram impressionados e se divertiram com a reação da cantora. "Ela petrificada", disse um. "Ela limpando a mão!", apontou outro. "Bizarro", completou mais um.

