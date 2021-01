‘Exterminador do Futuro’ é vacinado e convida: ‘Venha comigo se você quer viver’

Arnold Schwarzenegger, o protagonista da franquia “Exterminador do Futuro”, se vacinou contra a covid-19 nessa quarta-feira (20). Feliz, o astro do cinema estadunidense compartilhou o momento em que recebeu a vacina e citou uma frase épica do filme para estimular a população a fazer o mesmo.

“Hoje foi um bom dia. Nunca fiquei tão feliz de esperar numa fila. Se você conseguir, junte-se a mim e se inscreva para ser vacinado. Venha comigo se você quer viver!”, disse Schwarzenegger na rede social.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm