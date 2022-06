Exposição retrata experiências vividas durante 20 anos de carreira dos artistas Glauce Santos e Jean

A mostra “20 anos: Glauce Santos e Jean Ribeiro” chega a Belém, na Casa das Artes, através da Fundação Cultural do Pará (FCP). Contemplada pelo Prêmio Branco de Melo 2022, retrata as memórias e experimentações vividas pelos artistas Glauce Santos e Jean Ribeiro ao longo de duas décadas de carreira. A exposição conta com desenhos, xilogravuras e gravuras em metal feitas nas técnicas de água forte, água tinta e ponta seca.

Segundo Jean Ribeiro, o sentimento de apresentar uma mostra em Belém é de recomeço. “É renovação, de partilhar e celebrar a vida, Belém é a cidade onde tudo começou, vinte anos atrás, não imaginávamos até onde a arte nos levaria, não planejamos nada, as coisas foram acontecendo naturalmente e chegamos até 2022, estamos com vida e saúde”, afirmou o artista visual.

Jean destacou que a mostra será um pela trajetória dos artistas. “São momentos diferentes desses vinte anos de carreira artística, que mostram nossas vivências, memórias, experimentações, processos poéticos. A principal mensagem a ser passada é: que tenhamos esperança e fé para superar, partilhar e celebrar a vida”, disse.

O artista enfatizou ainda a importância da arte. “Acreditamos que as pessoas, nós, artistas, que atravessamos essa pandemia, a qual é o momento mais triste que já vivemos na contemporaneidade, a arte foi nesses dois anos pandêmicos a companhia e o refúgio de milhares de pessoas nos mais diferentes lugares do mundo, momentos em que um músico tocava um instrumento da janela da sua casa ou apartamento no período de isolamento, e essa música chegava como um acalanto aos corações aflitos que escutavam, pintores e pintoras postavam nas redes sociais seus processos, seu fazer artístico. Nós (Jean e Glauce) aqui em Belém do Pará, fazendo gravura, imprimindo a matriz gravada, fazendo vídeos dessas etapas, explicando o passo a passo, palestra sobre a história da gravura, atingindo crianças, jovens e adultos, alcançando pessoas no interior do estado do Pará, ensinando técnicas da gravura, fazendo exposição online, lives, o mais importante de tudo foi ter atingido essas vidas, que naquele momento precisavam de algo para focar diante de uma realidade tão triste e avassaladora”, concluiu.

Visitação gratuita

A exposição ficará aberta à visitação até dia 01 de julho. Além dos desenhos em suas diversas formas, haverá uma instalação de objetos e pequenas e grandes matrizes gravadas. As obras estabelecem relações entre memórias pessoais, vivências afro-diaspóricas, experimentações e fusões entre elementos da arte e a identidade afroamazônida dos criadores, formando uma síntese de tudo o que Glauce Santos e Jean Ribeiro produziram até o momento.

Agende-se

Exposição “20 anos: Glauce Santos e Jean Ribeiro”

Data: 07/06 a 01/07

Hora: 9h às 17h

Local: Galeria Ruy Meira - Casa das Artes (Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236)